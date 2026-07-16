Las autoridades migratorias que operan en los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León mantienen vigentes los controles para los viajeros que pretendan ingresar o salir de México con el pasaporte vencido, una situación que puede generar contratiempos tanto en los cruces internacionales como en distintos puntos de revisión.

En la mayoría de los casos, las aerolíneas y las autoridades migratorias exigen que los viajeros presenten un pasaporte válido y vigente para autorizar el abordaje o permitir el ingreso al país, salvo algunas excepciones previstas en la normativa.

Así podría verse un pasaporte no válido para migraciones. El Cronista | Grok IA

¿Qué ocurre en Baja California con los pasaportes vencidos?

En los cruces fronterizos de Baja California, quienes viajan hacia Estados Unidos deben presentar la documentación migratoria exigida por las autoridades estadounidenses.

De forma general, los ciudadanos extranjeros requieren un pasaporte vigente, además de la visa o autorización correspondiente según su nacionalidad.

Si el pasajero no cuenta con la documentación requerida, las aerolíneas pueden negar el embarque y las autoridades migratorias tienen la facultad de rechazar el ingreso.

No obstante, cuando la visa americana continúa vigente en un pasaporte vencido, es posible utilizarla siempre que el viajero presente también un nuevo pasaporte válido y ambos documentos cumplan con las disposiciones establecidas por las autoridades migratorias.

Qué requisitos aplican en Sonora para cruzar la frontera

En Sonora, al igual que en el resto de los puntos fronterizos con Estados Unidos, los viajeros internacionales deben portar un pasaporte vigente y la documentación migratoria correspondiente para ingresar o salir del país.

Los controles se realizan conforme a la legislación federal estadounidense, por lo que tanto las aerolíneas como las autoridades migratorias pueden impedir el viaje si la documentación presentada no cumple con los requisitos vigentes.

En caso de que la visa estadounidense permanezca vigente en un pasaporte vencido, esta podrá utilizarse junto con un nuevo pasaporte en vigor, siempre que se respeten las condiciones establecidas por las autoridades.

Chihuahua y Nuevo León también exigen documentación vigente

En los cruces internacionales ubicados en Chihuahua y Nuevo León, las autoridades mantienen los mismos criterios para los viajeros extranjeros que ingresan o salen de Estados Unidos.

Como regla general, se exige un pasaporte vigente, además de la visa o autorización migratoria correspondiente, dependiendo de la nacionalidad del viajero. Si la documentación no cumple con los requisitos establecidos, las aerolíneas pueden rechazar el embarque y las autoridades migratorias negar el ingreso.

Sin embargo, un visado que permanezca vigente dentro de un pasaporte vencido podrá seguir utilizándose siempre que el viajero presente también un nuevo pasaporte válido y ambos documentos cumplan con las disposiciones oficiales.

Documentos que suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos, entre ellos: