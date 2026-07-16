En esta noticia Ponerle cascabel al gato

Todas las empresas requieren maquinaria y equipo para operar y hay insumos que tienen un doble valor, pues además de su costo económico son esenciales para operar y sufrir la pérdida o robo de este equipo, puede implicar la “muerte por mil cortes” en las compañías, que enfrentan la pérdida financiera para reponer los insumos de trabajo, así como la pérdida de tiempo de los empleados.

Fuente: Shutterstock Andrey_Popov

En México, este problema es especialmente grave, pues de acuerdo con un estudio de Samsara entre siete países, el país registró el mayor crecimiento mundial en robo de activos en los últimos cinco años, pues 62% de las empresas asegura que la frecuencia de robo aumentó en los últimos cinco años, contra el promedio global de 49%.

De acuerdo con el informe “Cuantificando el costo oculto de la falta de visibilidad de activos”, en promedio una empresa mediana pierde MXN $230 millones por la pérdida y robo de equipos.

El análisis incluye a México, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido e Irlanda. México también es el segundo país con mayor cantidad de interrupciones en las operaciones debido al robo de equipo, pues 92% de las empresas afirman que tienen que interrumpir sus operaciones, debido a este fenómeno.

Samsara refiere que la mayoría del equipo que desaparece al interior de las empresas son piezas pequeñas de alto valor, al alcanzar 72% de los costos operativos. Se trata de piezas con un valor menor a MXN $170,000, como herramientas, sensores, generadores o refacciones especializadas que tienen un impacto en las operaciones diarias.

El problema que comparten las empresas que integran el estudio es la falta de visibilidad de los activos, pues una sola pieza de equipo faltante puede retrasar el trabajo, paralizar el equipo y forzar compras de emergencia sin saber realmente dónde está el equipo.

Ponerle cascabel al gato

El estudio señala que localizar un equipo es una actividad que se realiza al menos una vez a la semana en prácticamente las 1500 empresas que formaron parte del muestreo, con 98% de las menciones.

Uno de los costos ocultos más graves es que en más de una cuarta parte de las organizaciones que no tienen sus equipos taggeados con rastreadores en tiempo real, los empleados dedican más de 10 horas semanales a buscarlos.

Esto equivale a que un empleado destine su turno completo a buscar activos durante tres meses de cada año.

Además, a nivel global 71% de las grandes operaciones experimentan robos de equipos cada trimestre y el 25% de los presupuestos para equipos nuevos se destina a reemplazar lo que ha sido robado o perdido.

En este mismo sentido, México vuelve a colocarse como líder en retrasos, pues poco más de 9 de cada 10 empresas afirman que la desaparición de un activo crítico causó al menos un cierre o retraso significativo en el último año. Mientras tanto, el promedio mundial es de 77%.

Samsara ofrece servicios de localización de activos, así como la integración de personas, equipo y plataformas.

“Con la visibilidad de activos en tiempo real, esperamos una reducción del 100% en activos no devueltos, una reducción del 90% en los días pendientes y que nuestros equipos dediquen tiempo a la seguridad y al servicio al cliente en lugar de buscar herramientas. En total, esto podría sumar millones de dólares en costos operativos recuperados”, aseguró John Chaccour, director de tecnología en Total Safety.