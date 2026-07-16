Dejar el cargador enchufado en la mesita de noche después de cargar un dispositivo: por qué recomiendan no hacerlo.

Es una escena repetida en casi todas las casas: el celular ya está cargado, pero el cargador sigue en el enchufe de la mesita de noche. Con el tiempo, ese objeto se vuelve fijo en ese rincón del cuarto.

Los especialistas en tecnología advierten que este hábito, aunque parezca inofensivo, no es recomendable.

Qué pasa con un cargador que queda siempre conectado

Cuando el cargador permanece enchufado, sigue conectado a la red eléctrica aunque no haya ningún dispositivo cargando sus componentes internos continúan activos, y ese desgaste constante puede acortar la vida útil del adaptador con el paso del tiempo.

A esto se suma otro punto: el cargador sigue consumiendo una pequeña cantidad de energía, incluso sin estar en uso. Si es solo uno, ese gasto es casi imperceptible. Pero cuando son varios los cargadores que quedan conectados en distintos puntos de la casa, ese consumo extra empieza a notarse.

Los cargadores actuales incluyen sistemas de protección para evitar fallas, pero los expertos igual recomiendan no dejarlos enchufados de forma permanente, ni en la mesa de noche, ni en ningún enchufe de la casa ya que ninguna protección elimina por completo el desgaste ni el consumo constante.

Dejar el cargador enchufado en la mesita de noche después de cargar un dispositivo: por qué recomiendan no hacerlo.

Los riesgos de mantenerlo siempre conectado

Las fluctuaciones de tensión son otro factor a tener en cuenta. Ante una tormenta eléctrica o un problema en el suministro, una subida de tensión puede dañar el cargador. En algunos casos, ni siquiera los sistemas de protección logran evitar que el equipo se rompa.

El riesgo es mayor si el cargador es económico o no cuenta con certificación, ya que suelen ser menos confiables y más propensos a sobrecalentarse o sufrir cortocircuitos. Por eso, conviene revisar de tanto en tanto el estado del cable y del adaptador.

Señales como calor excesivo, grietas, olor extraño o un cable gastado son motivo suficiente para reemplazarlo.

La recomendación de los especialistas es priorizar cargadores originales o certificados, que cumplen con los estándares de seguridad exigidos.

Y si el dispositivo no va a usarse por un tiempo largo, lo mejor es desconectar el cargador de la mesita de noche en lugar de dejarlo enchufado de manera permanente.