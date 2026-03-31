Claudia Sheinbaum señaló que México apuesta por la construcción de puentes y no de muros, en referencia a la ampliación del muro fronterizo entre El Paso y Ciudad Juárez, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dicha acción del país vecino forma parte del paquete legislativo One Big Beautiful Bill, vigente desde julio de 2025 para reforzar el control migratorio. “Nosotros siempre vamos a mantener una visión distinta. Es una decisión de Estados Unidos construir el muro, pero hay una idea que compartieron distintos gobiernos: preferimos tender puentes, no levantar muros”, expresó la mandataria. Conoce los detalles del posicionamiento del Gobierno y verifica el impacto de la ampliación del muro entre ambos países. Recientemente, la presidenta explicó que la migración responde principalmente a necesidades económicas y sociales, por lo que consideró que la mejor forma de reducirla es mediante el desarrollo y el bienestar de las personas. Asimismo, recordó que en administraciones anteriores existía una mayor cooperación con Estados Unidos en temas de desarrollo, algo que, dijo, cambió en la actualidad. También retomó una anécdota mencionada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien en una conversación con Trump señaló que la construcción de muros no resuelve el problema migratorio, ejemplificando con la existencia de túneles fronterizos. Se trata de un programa que contempla una inversión de hasta USD 50,000 millones para ampliar el muro en distintas zonas de la frontera entre ambos países. Además, incluye medidas como: El muro fronterizo que divide El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, es una estructura de acero que recientemente fue modernizada con paneles de color negro de aproximadamente nueve metros de altura. Su diseño permite absorber altas temperaturas y dificulta que los migrantes puedan escalarlo. La construcción del muro entre México y Estados Unidos tiene como objetivo principal contener la migración indocumentada y el tráfico de drogas. Aunque fue una de las principales promesas de campaña de Donald Trump, esta barrera comenzó a edificarse años antes, como parte de los esfuerzos por reforzar la seguridad nacional y regular el flujo migratorio hacia territorio estadounidense.