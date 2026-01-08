Cambios en el Metrobús para el 2026.

El Metrobús de la Ciudad de México endureció de manera definitiva las reglas para el ingreso de bicicletas y monopatines, estableciendo nuevos horarios, restricciones por línea y sanciones para quienes no respeten la normativa vigente en este medio de transporte público de la CDMX.

Las medidas que dio a conocer Metrobús CDMX buscan garantizar la seguridad de los usuarios y el libre tránsito dentro de las unidades. El personal de supervisión y seguridad tendrá facultades para impedir el acceso o retirar de las instalaciones a quienes incumplan.

El Metrobús subrayó que todas las bicicletas y monopatines plegables deben entrar completamente cerrados, sin excepción. También insistió en mantener libre el tránsito de pasajeros y evitar cualquier uso dentro de las instalaciones. Metrobús CDMX

Nuevos horarios para viajar con bicicleta en Metrobús

El acceso con bicicleta ya no será libre durante todo el día. A partir de ahora, los horarios están claramente delimitados y varían según el día de la semana, además de estar restringidos a ciertas líneas.

Los horarios autorizados son los siguientes:

Lunes a viernes: 4:30 a 6:30 horas y 22:00 a 00:00 horas

Sábados: 4:30 a 12:00 horas y 18:00 a 00:00 horas

Domingos: Todo el día

Estas disposiciones sólo aplican en las Líneas 1, 2, 3, 5 y 6, siempre sujeto a espacio disponible dentro del autobús. Las Líneas 4 y 7 quedan totalmente excluidas del ingreso con bicicleta.

Reglas estrictas para bicis y monopatines plegables

Para bicicletas y monopatines plegables, el Metrobús también estableció reglas específicas que deberán cumplirse sin excepción. El ingreso estará condicionado a que el vehículo esté completamente cerrado y no interfiera con otros usuarios . Las condiciones son las siguientes:

Línea 1: acceso permitido todo el día, siempre que esté plegado.

Líneas 2, 3, 5 y 6:

4:30 a 6:00 horas

10:00 a 12:00 horas

20:00 a 00:00 horas

Las nuevas reglas para el 2026 establecen que:

Sólo puede ingresar una bicicleta o monopatín por autobús .

Deberá colocarse en el espacio asignado dentro del corralillo.

Está prohibido montar o usar el vehículo dentro de estaciones o unidades.

El acceso deberá solicitarse al policía por la puerta de cortesía.

El Metrobús advirtió que cualquier incumplimiento será motivo suficiente para negar el acceso o retirar a la persona de las instalaciones, marcando así un cambio definitivo en la forma de viajar con bicicleta en el sistema.