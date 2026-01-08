En esta noticia
El Metrobús de la Ciudad de México endureció de manera definitiva las reglas para el ingreso de bicicletas y monopatines, estableciendo nuevos horarios, restricciones por línea y sanciones para quienes no respeten la normativa vigente en este medio de transporte público de la CDMX.
Las medidas que dio a conocer Metrobús CDMX buscan garantizar la seguridad de los usuarios y el libre tránsito dentro de las unidades. El personal de supervisión y seguridad tendrá facultades para impedir el acceso o retirar de las instalaciones a quienes incumplan.
Nuevos horarios para viajar con bicicleta en Metrobús
El acceso con bicicleta ya no será libre durante todo el día. A partir de ahora, los horarios están claramente delimitados y varían según el día de la semana, además de estar restringidos a ciertas líneas.
Los horarios autorizados son los siguientes:
- Lunes a viernes: 4:30 a 6:30 horas y 22:00 a 00:00 horas
- Sábados: 4:30 a 12:00 horas y 18:00 a 00:00 horas
- Domingos: Todo el día
Estas disposiciones sólo aplican en las Líneas 1, 2, 3, 5 y 6, siempre sujeto a espacio disponible dentro del autobús. Las Líneas 4 y 7 quedan totalmente excluidas del ingreso con bicicleta.
Reglas estrictas para bicis y monopatines plegables
Para bicicletas y monopatines plegables, el Metrobús también estableció reglas específicas que deberán cumplirse sin excepción. El ingreso estará condicionado a que el vehículo esté completamente cerrado y no interfiera con otros usuarios. Las condiciones son las siguientes:
Línea 1: acceso permitido todo el día, siempre que esté plegado.
Líneas 2, 3, 5 y 6:
4:30 a 6:00 horas
10:00 a 12:00 horas
20:00 a 00:00 horas
Las nuevas reglas para el 2026 establecen que:
- Sólo puede ingresar una bicicleta o monopatín por autobús.
- Deberá colocarse en el espacio asignado dentro del corralillo.
- Está prohibido montar o usar el vehículo dentro de estaciones o unidades.
- El acceso deberá solicitarse al policía por la puerta de cortesía.
El Metrobús advirtió que cualquier incumplimiento será motivo suficiente para negar el acceso o retirar a la persona de las instalaciones, marcando así un cambio definitivo en la forma de viajar con bicicleta en el sistema.