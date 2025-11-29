¿Eres beneficiario y afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social y debes tramitar tu Vigencia de Derechos? Sigue leyendo porque esta información es para ti. Resulta que ahora el IMSS Digital es la plataforma oficial que centraliza diversos servicios para personas derechohabientes, permitiendo realizar consultas y trámites sin salir de casa. Su objetivo es simplificar procesos, reducir tiempos de espera y mejorar la atención cotidiana dentro del Seguro Social.

Entre los servicios ofrecidos en la app IMSS Digital se encuentran la consulta de vigencia, asignación o cambio de clínica, descarga de incapacidades y acceso a información personalizada. La plataforma funciona desde computadora o celular, y emplea datos como CURP, correo electrónico y NSS para autenticación rápida.

Ya no es necesario que te acerques hasta una Unidad de Medicina Familiar para acreditar que sigues usando los servicios del IMSS. Archivo

El IMSS Digital beneficia a los usuarios al eliminar traslados innecesarios y filas en ventanilla, garantizando acceso inmediato a documentos oficiales. Esta modernización facilita el seguimiento de prestaciones en especie y agiliza la obtención de constancias médicas indispensables.

¿Cómo tramitar la Vigencia de Derechos desde el celular?

Solicitar la constancia desde la aplicación IMSS Digital es un proceso diseñado para realizarse en pocos minutos y sin necesidad de acudir presencialmente. Solo necesitas tus datos personales para validar tu derecho a recibir atención médica en cualquier unidad.

CURP vigente

NSS (Número de Seguridad Social)

Correo electrónico activo asociado a tu CURP

Acceso a la App IMSS Digital en tu dispositivo móvil

Ya no es necesario que te acerques hasta una Unidad de Medicina Familiar para acreditar que sigues usando los servicios del IMSS. Gobierno de México

Una vez cumplidos los requisitos, la aplicación genera el documento de manera inmediata y te la podrás enviar a tu correo electrónico.

La constancia muestra información sobre tu clínica asignada, beneficiarios registrados y datos de tu último patrón. Todo queda disponible para descarga y consulta cuando lo necesites.

¿Cómo tramitar la Vigencia de Derechos desde una computadora?

También es posible obtener la constancia directamente desde el portal oficial del IMSS, sin instalar aplicaciones. Este método es ideal para quienes prefieren realizar trámites desde un navegador con mayor comodidad y pantalla amplia.

Trámites en IMSS Digital Gobierno de México

Pasos a seguir:

Ingresar al sitio oficial del IMSS en la sección “IMSS Digital”.

Acceder al apartado “ Vigencia de Derechos ”.

Capturar CURP, NSS, correo electrónico y el código captcha.

Descargar el documento generado por el sistema.

Al finalizar el proceso ante el IMSS, la constancia se descarga de inmediato y puedes guardarla o imprimirla según tus necesidades. Este trámite te permite confirmar tu derecho a recibir servicios médicos sin acudir a ventanilla ni solicitar sellos físicos.