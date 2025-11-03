El Gobierno de los Estados Unidos confirmó recientemente que destinará millones de dólares adicionales para apoyar las deportaciones de Inmigración y Control de Aduanas de aquellas personas que viven ilegalmente en el territorio.

La autorización ha sido tomada por el propio presidente norteamericano, Donald Trump, quien en su primer año al frente del Ejecutivo ha liderado una campaña con estrictas medidas migratorias.

En este contexto, detalló cuál es el único procedimiento que deben llevar a cabo los ciudadanos del exterior que se encuentren residiendo ilegalmente en el país y que les permitirá obtener un bono de hasta USD 1,000.

¿Cuál será el destino de los millones de dólares según la decisión de Trump?

A través de sus canales oficiales de comunicación, el Gobierno de los Estados Unidos ha confirmado que destinará millones de dólares adicionales para deportar extranjeros en el marco de una de las iniciativas migratorias que tiene como protagonista a la aplicación CBP Home.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) permite a los ciudadanos del exterior que residen ilegalmente en el país acceder a una app para autodeportarse y así evitar complicaciones a futuro.

El presidente Trump ha autorizado miles de millones de dólares adicionales para apoyar las deportaciones de Inmigración y Control de Aduanas de aquellas personas que viven ilegalmente en Estados Unidos. No vengas a EE.UU. de manera ilegal, y si tienes amigos o familiares viviendo... pic.twitter.com/xKVKYA8Q6O — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) October 30, 2025

¿Qué beneficios otorga Estados Unidos a los extranjeros que se autodeporten?

Aquellos ciudadanos que elijan de manera voluntaria retornar a su país de origen recibirán un viaje libre de costo, un bono de salida de USD 1,000 y la condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal.

De acuerdo a la información que proporciona el Gobierno Nacional, una vez que los extranjeros no delincuentes que están ilegalmente en Estados Unidos envíen su intención de salir a través de la aplicación CBP Home y pasen la investigación, ICE les eliminará temporalmente la prioridad para su detención o aplicación de la ley antes de su salida programada.

Paso a paso: cómo registrarse en CBP Home para autodeportarse

Los extranjeros que sean considerados elegibles para autodeportarse a través de CBP Home -es decir, sin arrestos, detenciones o restricciones- tendrán que seguir un sencillo paso a paso:

Descargar la app móvil CBP Home. Seleccionar el idioma. Proporcionar los siguientes datos: Primer nombre, segundo nombre, apellido, fecha de nacimiento, país de ciudadanía, dirección de correo electrónico, número de teléfono y una autofoto o "selfie" clara. En caso de que corresponda, tendrá la posibilidad de añadir familiares adicionales. Enviar la solicitud a través de CBP home.

Quienes deseen obtener mayor información al respecto podrán hacerlo desde el siguiente enlace, checando los datos e indicaciones oficiales que ofrece el Gobierno estadounidense.