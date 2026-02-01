El comienzo de febrero marca la llegada no solo de un nuevo mes sino también de los depósitos más esperados por los jubilados.

Se trata de las pensiones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), uno de los organismos gubernamentales que ampara a los ciudadanos tanto en el proceso de retiro laboral como durante su jubilación.

Para recibir un ingreso mensual por parte del IMSS, los habitantes del territorio azteca que aún no hayan realizado la gestión deben tomar nota de todos los requisitos establecidos. Aquellas personas que sí forman parte, se les informa que la fecha de pago ya se encuentra marcada en el calendario.

¿En qué fecha de febrero cobran los jubilados amparados por el IMSS? (Foto: Archivo)

¿Qué se necesita para cobrar la Pensión IMSS?

La pensión que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como también el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados (ISSSTE), se otorga de manera mensual a ciudadanos que -entre otras cosas- han hecho efectivo su retiro laboral.

Aquellos adultos mayores de México que estén en la búsqueda de pensionarse a través del IMSS y recibir un depósito de dinero que les permita afrontar distintos gastos, necesitarán cumplir con ciertos requisitos nucleados bajo ciertas categorías:

Edad : tener al menos 60 años para cesantía en edad avanzada o 65 años para vejez. Cotización : haber cotizado al IMSS un mínimo de semanas. Esto incluye 500 semanas antes del 1 de julio de 1997, o 1,250 semanas después. Conservación de derechos : estar dentro del periodo de conservación de derechos (una cuarta parte del tiempo cotizado al IMSS). Aportaciones al AFORE : tener una cuenta individual en una AFORE con las aportaciones correspondientes. Solicitud : presentar solicitud de pensión al IMSS con los documentos requeridos (identificación oficial, NSS, CURP, estado de cuenta del AFORE, etc.).

El IMSS mantiene actualizada las fechas de pago para todos los adultos mayores, y en febrero cobrarán el primer día hábil del mes. (Foto: Archivo)

¿Cuándo se deposita la Pensión IMSS?

Cabe recordar a todos los jubilados y ciudadanos que cobren la Pensión IMSS que los depósitos de dinero se realizan el primer día hábil del mes .

Con el mes de febrero ya en curso, los adultos mayores se encuentran a la expectativa de recibir sus ingresos mensuales. Sin embargo, deberán aguardar hasta el próximo martes.

Esto se debe a que el lunes 2 de febrero es considerado feriado nacional por ser la fecha en que se conmemora el Día de la Constitución de México.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que durante las jornadas consideradas como descansos obligatorios quedan suspendidas la gran mayoría de las actividades y servicios a la población, como el que brindan los bancos.

En este contexto, las entidades financieras depositarán el dinero correspondiente a las pensiones gubernamentales del IMSS durante el primer día hábil del mes; es decir, el martes 3 de febrero.

¿Se puede acceder al depósito de la Pensión ISSSTE de febrero?

A diferencia de la Pensión IMSS, el ISSSTE deposita las pensiones a los adultos mayores inscritos los últimos días del mes previo.

En el caso de el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las transferencias de dinero se han realizado durante el viernes 30 de enero, por lo que los jubilados del país ya cuentan con la posibilidad de hacer uso del mismo.