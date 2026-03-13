El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede tomar medidas de cobro más severas contra contribuyentes que mantienen obligaciones fiscales pendientes durante largos períodos. Entre estas acciones se encuentran el embargo de cuentas bancarias y la venta de bienes para recuperar el dinero adeudado. Estas medidas forman parte del sistema de cumplimiento fiscal de Estados Unidos y se aplican cuando los contribuyentes no regularizan su situación después de múltiples notificaciones. El trámite clave es resolver las deudas fiscales pendientes con el IRS. Esto puede incluir: Antes de aplicar sanciones más severas, el IRS suele enviar varias notificaciones informando sobre la deuda fiscal. Si el contribuyente no responde dentro del plazo establecido, el organismo puede iniciar acciones como: