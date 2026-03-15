Un cambio silencioso en las reglas de identificación ya comenzó a impactar trámites en bancos, notarías y dependencias públicas. La cédula profesional, documento que durante años fue aceptado como identificación oficial, dejó de tener esa validez y ahora puede ser rechazada por autoridades en todo el país. La medida fue formalizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) semanas atrás. En la misma, se establece que este documento ya no sustituye a una identificación oficial en trámites administrativos. Esto significa que presentar la cédula profesional para acreditar identidad ya no será suficiente cuando una institución exija un documento oficial vigente. La disposición tiene alcance nacional y aplica tanto para la versión física como para la electrónica. De acuerdo con lo publicado en el DOF, las cédulas emitidas por la Dirección General de Profesiones, incluidas las electrónicas vigentes desde 2018, dejaron de reconocerse como documento oficial de identidad. Sin embargo, la cédula profesional no desaparece. Continúa siendo el documento que acredita que una persona concluyó estudios superiores y cuenta con autorización legal para ejercer su profesión. La SEP precisó que su función es académica y profesional, no de identificación civil. Es decir, valida la formación y el registro del título, pero no acredita identidad ante instituciones. La misma publicación establece que la CURP Biométrica será el documento de identificación de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional. Este documento incorpora elementos de verificación como: Las autoridades, en cualquier nivel de gobierno, deberán adoptar las medidas necesarias para reconocer la CURP Biométrica como fuente única de identidad. Si una persona intenta utilizar su cédula profesional como identificación oficial en un trámite administrativo, la institución podrá rechazarla. Por ello, antes de acudir a cualquier gestión, será indispensable confirmar qué documentos vigentes son aceptados. El cambio forma parte de una actualización del sistema de identidad en México, donde la CURP se consolida como eje central. Así, aunque la cédula profesional conserva su valor para acreditar estudios y ejercicio profesional, oficialmente dejó de ser identificación válida desde el 18 de febrero de 2026.