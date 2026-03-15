El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una advertencia directa a comercios, empresas y empleadores sobre un trámite que se ha vuelto frecuente, pero que podría derivar en multas que superan los 120,000 pesos. El llamado apunta a uno de los procesos más frecuentes en el ámbito fiscal: la emisión de facturas electrónicas. Muchos negocios exigen la presentación de un documento específico como requisito previo, y este accionar, para la autoridad constituye una infracción. Si bien la medida no crea una regla nueva, refuerza de manera tajante lo que ya establece la legislación vigente del SAT. El mensaje es claro: solicitar este documento para completar el trámite más conocido ante el fisco puede salir caro. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que no es obligatorio solicitar la Constancia de Situación Fiscal (CSF) para emitir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). De acuerdo con lo señalado por la autoridad, cuando un emisor condiciona la facturación a la entrega de la CSF incurre en una infracción prevista en el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación. La sanción económica no es menor. La multa puede ir de 21,420 pesos a 122,440 pesos, dependiendo de la gravedad de la conducta y la reincidencia. El SAT enfatizó que esta práctica se ha detectado en distintos ámbitos, incluidos comercios y centros laborales, donde se pide la Constancia de Situación Fiscal incluso cuando no es necesaria para el trámite. Para emitir un CFDI correctamente, el emisor únicamente requiere datos básicos del contribuyente, que pueden obtenerse mediante la Cédula de datos fiscales: El SAT también aclaró que los empleadores no deben exigir la Constancia de Situación Fiscal a sus trabajadores para el timbrado de nómina. En su lugar, pueden gestionar la información a través de los mecanismos de aclaración previstos en la normativa fiscal vigente. La CSF contiene información sensible como actividades económicas, obligaciones fiscales y domicilio fiscal. Además, no tiene vigencia específica y solo cambia cuando se actualiza el RFC. Aunque el documento puede descargarse en el portal oficial del SAT, mediante contraseña, e.firma, SAT Móvil, SAT ID, Oficina Virtual o en oficinas físicas, la autoridad reiteró que exigirlo para facturar puede derivar en multas de hasta 122,440 pesos, reforzando su postura frente a esta práctica.