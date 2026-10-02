Quienes analizan la compra de un SUV suelen mirar primero el precio o el diseño, pero las diferencias de equipamiento entre versiones pueden ser igual de importantes. Ese será el caso del Nissan Kait, que llega al mercado mexicano con tres configuraciones que apuntan a distintos perfiles de usuarios.

Advance, Exclusive y Platinum comparten la misma base mecánica. Todas utilizan un motor de 1.6 litros con 122 caballos de fuerza y transmisión CVT, además de las mismas dimensiones exteriores y una capacidad de cajuela anunciada de 674 litros bajo norma SAE.

La versión Advance apuesta por lo esencial

La configuración de entrada incorpora una pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay mediante conexión por cable. También incluye rines de aluminio de 16 pulgadas y un cuadro de instrumentos analógico.

Para quienes buscan un vehículo que cumpla con las funciones principales de conectividad y movilidad sin sumar elementos adicionales, esta variante concentra las características básicas de la gama.

Un punto que sí estará presente en todas las versiones son los asientos Gravedad Cero. Según Nissan, esta tecnología fue desarrollada con criterios ergonómicos para favorecer una postura más cómoda durante trayectos prolongados, un aspecto que cada vez tiene más peso entre quienes realizan viajes frecuentes.

Foto: Nissan.

Exclusive y Platinum agregan más tecnología

La versión Exclusive agrega algunos de los cambios más visibles dentro de la gama. Entre ellos destacan una pantalla multimedia de 9 pulgadas desarrollada junto con Pioneer, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, cargador inalámbrico y un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas.

Platinum se ubica en la parte alta de la oferta. Además del equipamiento de Exclusive, suma Monitor Inteligente de Visión Periférica con Detección de Objetos en Movimiento, Indicador de Punto Ciego, Control de Crucero Inteligente, aire acondicionado automático y tapicería en piel sintética.

La elección dependerá de las prioridades de cada conductor. Mientras Advance se enfoca en ofrecer lo esencial, Exclusive apuesta por una experiencia más conectada y Platinum incorpora tecnologías de asistencia y confort que suelen encontrarse en variantes superiores dentro del segmento.

Antes de finalizar, para quienes están evaluando otras opciones dentro de la marca, Nissan también cuenta con propuestas como Magnite para desplazamientos urbanos, Sentra para quienes prefieren un sedán compacto y la familia de pickups para necesidades de trabajo, carga o actividades recreativas. Por su parte, KAIT buscará posicionarse como una alternativa para quienes priorizan espacio, conectividad y practicidad dentro del segmento de los SUV compactos.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.