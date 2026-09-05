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Este domingo, 6 de septiembre de 2026, la Iglesia católica celebra a San Zacarías profeta, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

San Zacarías fue un profeta que vaticinó el retorno del pueblo desterrado y la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén.

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Santoral del día | San Hilario de Poitiers (foto: Pixabay).
Santoral del día | San Hilario de Poitiers (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Zacarías profeta?

San Zacarías fue un profeta que vaticinó la vuelta del pueblo desterrado a la tierra de promisión.

También anunció que un rey pacífico, Cristo el Señor, entraría triunfante en la Ciudad Santa de Jerusalén.

Ese anuncio se llevó a cumplimiento, confirmando la entrada triunfante de Cristo en Jerusalén.

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Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

entrega por Dios
Fuente: narrativas-mx

Todos los santos que se celebran el domingo, 6 de septiembre de 2026

El próximo 6 de septiembre de 2026, la Iglesia católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, recordando sus vidas y contribuciones a la fe. Entre ellos se encuentra el Beato Bertrán de Garrigues, conocido por su labor en el siglo XIII y su dedicación espiritual, así como San Cagnoaldo de Laon, un mártir del siglo VII que ha sido venerado por su valentía y devoción.

Además, esa fecha también conmemora a importantes figuras del siglo XX, como el Beato Pascual Torres Lloret y el Beato Diego Llorca Llopis, cuyas vidas estuvieron marcadas por su compromiso con la fe y la comunidad. Su legado inspira a los fieles en la actualidad y sigue siendo relevante en la práctica religiosa contemporánea.

No se puede olvidar a San Magno de Füssen, del siglo VIII y San Eleuterio de Spoleto, del siglo VI, junto a San Onesíforo de Éfeso del siglo I, quienes también serán recordados en este día, destacando así la rica herencia de los santos a lo largo de los siglos y su continua influencia en el cristianismo.

La oración para San Zacarías profeta:

San Zacarías, profeta de Dios, intercede por nosotros para que escuchemos su Palabra y caminemos en su luz; alcánzanos fe firme, esperanza viva y corazón obediente, para que, libres de todo temor, sirvamos al Señor en santidad y justicia todos nuestros días. Amén.