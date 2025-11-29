Estados Unidos anunció una nueva política migratoria que podría modificar el ingreso de visitantes y solicitantes de visa americana. La medida se presentó como parte de un refuerzo general del control fronterizo y de la revisión de trámites aprobados en los últimos años.

El Gobierno adelantó que la decisión tendrá alcance global y afectará a personas de distintas regiones, incluso a quienes ya cuentan con procesos en curso. Las autoridades señalaron que el objetivo es “reorganizar” el sistema mientras continúa la evaluación de riesgos.

¿Qué implica el fin de la visa americana para estos nuevos países?

El presidente de Estados Unidos confirmó que se “pausará permanentemente” la migración desde todos los países considerados “del Tercer Mundo”. No se publicó un listado oficial , pero el freno incluye solicitudes ya aprobadas bajo administraciones anteriores y revisiones amplias de asilos, residencias y casos humanitarios.

Entre los elementos centrales, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional comenzaron a reexaminar expedientes desde 2021. Esto podría derivar en congelamientos, revocaciones de visas y limitaciones para ingresar al país.

¿Qué deben saber quienes ya iniciaron trámites para ingresar a Estados Unidos?

La Administración también frenó todas las solicitudes vinculadas a ciudadanos afganos y ordenó auditorías adicionales en ciudades con alto volumen migratorio. El refuerzo incluye verificaciones más estrictas, posibles deportaciones y cancelación de documentos emitidos desde 2021.

El Gobierno explicó que busca reducir riesgos y controlar ingresos “no verificados”. Esto afecta a solicitantes actuales, residentes legales y personas bajo programas especiales que podrían enfrentar revisiones inmediatas.

Impacto para solicitantes activos