Albino, albañil boliviano que vive en España: “Trabajando en la construcción gano unos 1400 euros al mes, en mi país serían 400 euros”.

Durante décadas, el sector de la construcción en España tuvo un papel central en la economía y en la generación de empleo. Sin embargo, en los últimos años las empresas comenzaron a enfrentar una dificultad cada vez más visible: la falta de trabajadores capacitados para cubrir distintos puestos dentro de las obras.

Una de las explicaciones más habituales apunta a las condiciones salariales y a las exigencias propias del oficio. Sin embargo, la experiencia de Albino, un albañil boliviano que trabaja en España desde 2019, ofrece otra perspectiva sobre las oportunidades que existen para quienes llegan al país en busca de mejores ingresos.

Según su experiencia, la diferencia entre los ingresos que puede obtener en España y los que tendría en Bolivia es considerable. “En España un albañil gana unos 1300-1400 euros y en Bolivia puedes ganar unos 400”, explicó al comparar ambos mercados laborales. Además, señaló que la jornada laboral es similar, con ocho horas de trabajo al día.

Albino, albañil boliviano en España: “Trabajando en la construcción gano unos 1400 euros al mes, en mi país serían 400 euros” Magnific

¿Quién es Albino y cómo llegó a trabajar en España?

Albino es un trabajador boliviano que lleva alrededor de seis años viviendo en España y casi media vida dedicado a la albañilería.

Durante una entrevista para el canal de YouTube @AdrianG. Martín explicó: “Me dedico a la construcción. Todo lo que hago es la gestión de la obra”. También señaló: “Llevo en España unos seis años. En mi país empecé a los 25 años y ahora tengo 42. Llevo casi media vida dedicada a la albañilería”.

Su llegada al oficio estuvo marcada por la ayuda familiar. Según contó: “Me recomendó mi familia, uno de mis primos que era albañil. Y me llevó a trabajar”.

Incluso reconoció que sus comienzos no fueron sencillos: “Al principio no sabía poner un ladrillo del todo bien, pero luego mi primo me enseñó la técnica aquí”.

¿Por qué considera que trabajar en España es diferente?

La respuesta de Albino no se limita al salario. Según explica, también existen diferencias importantes en los materiales y sistemas de trabajo.

Albino, albañil boliviano en España: “Trabajando en la construcción gano unos 1400 euros al mes, en mi país serían 400 euros” @AdrianG. Martín

“Las diferencias son los materiales, aquí son mejores”, afirmó. Luego detalló: “En Bolivia solo hay una clase de yeso y aquí hay muchos tipos”, añadió: Con el cemento es igual. Tampoco tenemos morteros”.

Su experiencia refleja cómo el desarrollo de la industria de la construcción española ofrece herramientas y materiales más especializados que los disponibles en otros mercados.

¿Por qué España necesita cada vez más albañiles?

Los datos muestran un fuerte envejecimiento del sector. Hace dos décadas, los menores de 30 años representaban cerca del 20% de los albañiles ; actualmente, esa cifra ha caído por debajo del 5% . Al mismo tiempo, alrededor de uno de cada cuatro trabajadores del sector es inmigrante.

La demanda tampoco deja de crecer. Según datos de la plataforma especializada Jobted, la construcción cerró 2025 con más de 1,5 millones de ocupados y continúa necesitando mano de obra cualificada. Los salarios varían según la experiencia, desde unos 13.780 euros brutos anuales en los niveles más bajos hasta más de 36.000 euros en perfiles altamente especializados.