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Preparar una mezcla con cáscaras de banana, bicarbonato de sodio y agua se ha convertido en una alternativa casera para quienes buscan incorporar productos cotidianos a las tareas de limpieza. La preparación, además de darle un nuevo uso a un residuo orgánico, puede integrarse fácilmente a distintas rutinas del hogar.
A esta combinación se le atribuyen distintas propiedades vinculadas con el bicarbonato de sodio y las cáscaras de banana. Por ello, algunas personas recurren a ella para limpiar diferentes superficies, ayudar a neutralizar olores persistentes y remover suciedad, mientras aprovechan un material que habitualmente se desecha.
Licuar cáscaras de banana con bicarbonato de sodio: para qué sirve
Por un lado, las cáscaras de banana pueden aportar una textura que facilita la distribución de la preparación sobre distintas superficies. A su vez, el bicarbonato de sodio funciona como un abrasivo suave y suele emplearse como recurso para ayudar a neutralizar malos olores.
Para qué se usa esta mezcla de bicarbonato y cáscaras de banana
Entre sus usos destacados, se encuentran
- Limpiar mesadas y superficies lavables
- Remover suciedad ligera
- Limpiar macetas
- Desodorizar tachos de basura y desagües
- Limpiar recipientes y baldes antes de lavarlos
Cómo preparar la mezcla de cáscaras de banana con bicarbonato de sodio
Para elaborar esta mezcla se necesitarán
- Cáscaras de dos bananas
- 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio
- 1 taza de agua
Paso a paso para preparar la mezcla
- Cortar las cáscaras de banana en pequeños trozos
- Colocarlas en la licuadora y añadir el agua
- Licuar hasta obtener una mezcla homogénea
- Agregar el bicarbonato de sodio y mezclar
- Verter la preparación en un recipiente
Cómo se usa esta preparación
La mezcla se aplica sobre la superficie que se desea limpiar utilizando una esponja o un paño suave.
El consejo es dejar actuar esta preparación durante unos minutos para facilitar la remoción de la suciedad y luego frotar suavemente antes de retirar los restos.