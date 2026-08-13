Conoce los beneficios de esta preparación y cómo aprovecharlos.

Preparar una mezcla con cáscaras de banana, bicarbonato de sodio y agua se ha convertido en una alternativa casera para quienes buscan incorporar productos cotidianos a las tareas de limpieza. La preparación, además de darle un nuevo uso a un residuo orgánico, puede integrarse fácilmente a distintas rutinas del hogar.

A esta combinación se le atribuyen distintas propiedades vinculadas con el bicarbonato de sodio y las cáscaras de banana. Por ello, algunas personas recurren a ella para limpiar diferentes superficies, ayudar a neutralizar olores persistentes y remover suciedad, mientras aprovechan un material que habitualmente se desecha.

Licuar cáscaras de banana con bicarbonato de sodio: para qué sirve

Por un lado, las cáscaras de banana pueden aportar una textura que facilita la distribución de la preparación sobre distintas superficies. A su vez, el bicarbonato de sodio funciona como un abrasivo suave y suele emplearse como recurso para ayudar a neutralizar malos olores.

Para qué se usa esta mezcla de bicarbonato y cáscaras de banana

Entre sus usos destacados, se encuentran

Limpiar mesadas y superficies lavables

Remover suciedad ligera

Limpiar macetas

Desodorizar tachos de basura y desagües

Limpiar recipientes y baldes antes de lavarlos

Las cáscaras de banana pueden reutilizarse para crear una mezcla casera. Shutterstock

Cómo preparar la mezcla de cáscaras de banana con bicarbonato de sodio

Para elaborar esta mezcla se necesitarán

Cáscaras de dos bananas

2 cucharaditas de bicarbonato de sodio

1 taza de agua

Paso a paso para preparar la mezcla

Cortar las cáscaras de banana en pequeños trozos

Colocarlas en la licuadora y añadir el agua

Licuar hasta obtener una mezcla homogénea

Agregar el bicarbonato de sodio y mezclar

Verter la preparación en un recipiente

Cómo se usa esta preparación

La mezcla se aplica sobre la superficie que se desea limpiar utilizando una esponja o un paño suave.

El consejo es dejar actuar esta preparación durante unos minutos para facilitar la remoción de la suciedad y luego frotar suavemente antes de retirar los restos.

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.