El Síndrome de Jerusalén es un fenómeno psiquiátrico poco frecuente que puede aparecer en personas que viajan a esa ciudad y desarrollan delirios religiosos. Quienes lo padecen pueden creer que son personajes bíblicos, que tienen una misión divina o que están cerca de una revelación decisiva.

Su interés no viene solo por su rareza. También se asocia con ideas apocalípticas, porque algunos afectados hablan de redención, profecías o fin de los tiempos en el entorno de la ciudad santa.

Qué es el Síndrome de Jerusalén

El Síndrome de Jerusalén se describe como un trastorno psicótico transitorio vinculado a la visita a Jerusalén, una ciudad con una fuerte carga religiosa e histórica. En los casos documentados, el cuadro suele incluir ansiedad, agitación, necesidad de limpieza ritual y la sensación de tener una identidad.

La literatura médica lo clasifica en varios perfiles. Uno afecta a personas con un diagnóstico psiquiátrico previo; otro, a quienes tienen una fragilidad mental o ideas obsesivas; y un tercero aparece en viajeros sin antecedentes claros, en lo que se ha llamado forma “pura” del síndrome. En muchos casos, los síntomas remiten al abandonar la ciudad o tras recibir atención.

Por qué se asocia al fin del mundo

La relación con el fin del mundo nace de la forma en que algunos episodios se expresan. Varios informes describen a pacientes que creen estar llamados a anunciar una redención, a preparar una segunda venida o a cumplir una misión espiritual en Jerusalén. Esa combinación de religión, delirio y escenario sagrado alimenta el vínculo con el imaginario apocalíptico.

La ciudad concentra lugares clave para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Ese peso simbólico puede actuar como desencadenante en personas vulnerables, sobre todo si suman estrés del viaje, cansancio, falta de sueño o antecedentes de salud mental. Por eso, el síndrome suele presentarse como una reacción breve, intensa y muy ligada al contexto.

Qué ocurre en los casos reales del Síndrome de Jerusalén

En los casos descritos por psiquiatras y medios especializados, los síntomas suelen seguir una secuencia parecida. Primero aparece nerviosismo o aislamiento; después, conductas de pureza o limpieza; y, más tarde, el paciente puede vestirse con túnicas improvisadas, cantar salmos o predicar en lugares sagrados. Esa evolución ayuda a distinguirlo de una simple exaltación religiosa.

El tratamiento suele centrarse en la seguridad del paciente, la observación clínica y, si hace falta, medicación para reducir la agitación. En muchos episodios, la mejoría llega en pocos días, especialmente cuando la persona deja Jerusalén y se corta el estímulo que disparó el cuadro. Esa recuperación rápida es una de las claves por las que se considera un trastorno agudo y reversible.

Síndrome de Jerusalén, un fenómeno poco común

Aunque suele aparecer en titulares por su componente llamativo, no es un trastorno masivo. La BBC lo describió como una condición que afecta a un número reducido de personas cada año, y los trabajos citados por fuentes médicas insisten en que no todos los visitantes religiosos corren riesgo. El factor decisivo no es solo la ciudad, sino la combinación entre predisposición personal y entorno.

También es importante distinguirlo de otras formas de fervor religioso. En el Síndrome de Jerusalén hay una pérdida de contacto con la realidad, con delirios de identidad o misión, y no solo una emoción intensa ante un lugar sagrado. Por eso, los especialistas lo tratan como un cuadro psiquiátrico específico y no como una simple reacción espiritual.