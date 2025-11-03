En esta noticia Quiénes no deben aprobar entrevista para obtener la visa

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció modificaciones importantes en el proceso de solicitud de visas de no inmigrante, las cuales se implementan desde el 2 de septiembre de 2025.

El cambio principal consiste en la eliminación de la dispensa de entrevista consularpara dos grupos específicos de edad . A partir de dicha fecha, tanto los menores de 14 años como los adultos mayores de 79 años deberán presentarse obligatoriamente ante un oficial consular. Anteriormente, estos grupos estaban exentos de asistir a la entrevista en persona.

Las excepciones a la obligación de entrevista se mantendrán para los solicitantes de visas diplomáticas y oficiales, es decir las categorías A-1, A-2, C-3, G-1 a G-4 y NATO-1 a NATO-6; además de ciertos casos específicos de renovación.

Trámites y requisitos actualizados para obtener la visa de USA

Formulario DS-160: Es obligatorio completar este formulario en línea. Para evitar la cancelación de la cita, el número de confirmación generado debe coincidir con el registrado para la misma, con una antelación mínima de dos días hábiles a la entrevista.

Costos: La tarifa para la visa de turista y negocios (B1/B2) permanece en 185 dólares, y el pago debe realizarse en pesos mexicanos al tipo de cambio consular. Una vez realizado, el pago es válido por 365 días para agendar la cita.

Citas Requeridas: El proceso ahora exige dos visitas separadas: una al Centro de Atención al Solicitante (CAS) para la toma de fotografía y huellas dactilares, y una segunda visita a la embajada o consulado para la entrevista. Ya no se permite programar ambos trámites en el mismo día.