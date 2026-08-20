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La revolución en el baño llegó y promete cambiar un hábito centenario: el papel higiénico empieza a quedar atrás frente a los inodoros inteligentes con washlet.

Estos dispositivos incorporan chorros de agua, secado automático y tapas que se abren y cierran solas, ofreciendo una experiencia más higiénica, cómoda y sustentable.

Mantener una misma rutina ayuda a reducir malos hábitos y facilita la limpieza.
Mantener una misma rutina ayuda a reducir malos hábitos y facilita la limpieza.ChatGPT - creada con IA

Por qué este invento es mejor que el papel higiénico

El uso de agua permite una limpieza mucho más profunda y delicada para la piel, algo clave para quienes sufren irritaciones o condiciones sensibles.

Además, esta alternativa reduce el consumo de papel, evitando atascos en las cañerías y aportando beneficios ecológicos y económicos.

Estos dispositivos incorporan chorros de agua, secado automático y tapas que se abren y cierran solas, ofreciendo una experiencia más higiénica, cómoda y sustentable.
Estos dispositivos incorporan chorros de agua, secado automático y tapas que se abren y cierran solas, ofreciendo una experiencia más higiénica, cómoda y sustentable.

Ventajas principales:

  • Mayor higiene y frescura en cada uso.
  • Protección de la piel, ideal para personas con sensibilidad.
  • Menos residuos y ahorro de dinero a largo plazo.

El nuevo mecanismo de higiene que ya es tendencia

Si bien en países como Japón o China ya son comunes, en América los washlets empiezan a ganar terreno, sobre todo en hogares nuevos o en remodelaciones de baños. Aunque requieren una inversión inicial, cada vez más familias los eligen por el confort y la sustentabilidad que ofrecen.

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