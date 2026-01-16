El Congreso de Nuevo León exhortó a las autoridades estatales a suspender el cobro del peaje en la Autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey “Mariano Escobedo”, también conocida como la vía Apodaca–Aeropuerto, hasta que concluyan los trabajos de construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro.

El llamado surge ante las afectaciones que se registran en la zona como consecuencia de las obras de infraestructura, las cuales provocaron congestionamientos, retrasos y un incremento en los costos de traslado, especialmente para quienes utilizan diariamente esta autopista para llegar al aeropuerto.

Los diputados consideraron que mantener el cobro del peaje mientras continúan las obras resulta perjudicial para los usuarios, por lo que plantearon la suspensión temporal como una medida de alivio hasta que los trabajos finalicen y la circulación vuelva a la normalidad.

La Diputación Permanente solicitó liberar nuevamente el peaje y exigió informes detallados sobre el avance y los retrasos de las Líneas 4 y 6 del Metro.

¿Por qué piden suspender el peaje?

La diputada Itzel Castillo Almanza denunció que las obras del Metro, iniciadas en 2023, generaron severas complicaciones en la movilidad de distintas vialidades del área metropolitana. De acuerdo con la legisladora, miles de ciudadanos se vieron obligados a utilizar rutas alternas, lo que en muchos casos implica pagar casetas y peajes que antes no eran necesarios.

Por esta situación, el 13 de octubre de 2025 se suspendió de manera temporal el cobro del peaje en dicha autopista. Sin embargo, la medida fue revertida y el cobro se reanudó el pasado 4 de enero de 2026, lo que volvió a generar inconformidad entre los usuarios.

“La reactivación del cobro se realizó a partir del 4 de enero en los carriles del Aeropuerto, en la caseta Guadalupe; se recomienda a los automovilistas contar con TAG o medio de pago y planear su trayecto con anticipación”, se informó hace unos días.

¿Habrá una nueva suspensión temporal en el cobro del peaje?

Ante este escenario, la Diputación Permanente aprobó solicitar al titular del Poder Ejecutivo estatal y a la Red Estatal de Autopistas que se libere nuevamente el cobro del peaje en la Autopista al Aeropuerto , mientras persistan las afectaciones viales derivadas de las obras, particularmente las correspondientes a la Línea 6 del Metro.

Además, se pidió al gobernador de Nuevo León y a la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana que rindan un informe detallado sobre el avance de las Líneas 4 y 6, en el que se especifiquen los porcentajes de ejecución, así como las causas técnicas de los retrasos.

Los legisladores también solicitaron que se informe si existe un plan de movilidad alterno en caso de que las líneas no entren en operación en las fechas anunciadas, y que se precise cuándo se prevé su puesta en funcionamiento.

El mantenimiento del peaje impacta en el bolsillo de quienes usan a diario la autopista, especialmente trabajadores y usuarios frecuentes del aeropuerto. Fuente: Shutterstock.

¿Cuánto cuesta el peaje actualmente?

Actualmente, la tarifa de la autopista es de 60 pesos para vehículos particulares. En el caso de los autobuses, el peaje asciende a 119 pesos, mientras que las motocicletas pagan 35 pesos. Para las unidades de carga, las cuotas pueden alcanzar hasta 400 pesos, dependiendo del tamaño y número de ejes, sector que no fue incluido dentro del beneficio del pase libre.