Oficial | Infonavit otorga una ayuda de hasta 169 mil pesos en 2026 para remodelar la casa: cuáles son los requisitos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece en 2026 una alternativa de financiamiento a través de su programa Mejoravit para quienes buscan reparar, pintar o equipar su hogar.

Este crédito no hipotecario permite acceder a montos que van desde los 10 mil 698 pesos hasta un límite de 169 mil pesos, utilizando el saldo de la Subcuenta de Vivienda como respaldo financiero.

Para quienes deseen renovar su inmueble sin afectar los muros de carga o la estructura principal, conocer las condiciones de tasa fija, plazos y requisitos de solicitud resulta indispensable para precalificar.

¿Cuánto dinero presta el Infonavit con el crédito Mejoravit en 2026?

De acuerdo con la normativa publicada por el Infonavit en su portal oficial, el financiamiento contempla un rango que va desde $10,698.67 hasta un tope máximo de $169,039.02 pesos mexicanos.

Oficial | Infonavit otorga una ayuda de hasta 169 mil pesos en 2026 para remodelar la casa: cuáles son los requisitos Infonavit

El monto exacto asignado a cada trabajador dependerá de su historial salarial y no podrá exceder el 90% del saldo acumulado en su Subcuenta de Vivienda.

A diferencia de un crédito hipotecario tradicional, la vivienda no queda como garantía gravada, pues el respaldo directo del préstamo es el propio ahorro acumulado en la Afore.

¿Cuáles son las tasas de interés y los plazos de pago disponibles?

Según datos oficiales de la institución, las condiciones financieras se ajustan en función del monto solicitado por el derechohabiente:

Créditos de hasta $42,794.69 pesos : se aplica una tasa de interés fija anual del 10%, con plazos de amortización elegibles de 1 a 5 años.

Créditos de $42,794.70 a $169,039.02 pesos: se aplica una tasa de interés fija anual del 11%, con plazos de liquidación de 1 a 10 años.

Asimismo, el Infonavit establece que la suma de la edad del solicitante más el plazo de pago elegido no debe superar los 70 años para hombres o los 75 años para mujeres.

¿Qué mejoras y obras se pueden realizar en la vivienda?

Conforme a las reglas de operación del programa Mejoravit, la bolsa de recursos debe utilizarse en trabajos que no alteren la estructura ni afecten elementos de carga (como losas, columnas o trabes). Entre las categorías autorizadas para adquisición en comercios afiliados (como The Home Depot o casas de materiales autorizadas) destacan:

Acabados y mantenimiento : aplicación de pintura interior y exterior, impermeabilización de azoteas, resane de paredes y cambio de pisos o azulejos.

Equipamiento del hogar : remodelación de cocina y baño, grifería, instalación de aire acondicionado, calentadores de agua, tinacos y bombas.

Instalaciones y adaptaciones: reparación de tuberías, cableado eléctrico, colocación de puertas o ventanas y adecuaciones para personas con alguna discapacidad.

Oficial | Infonavit otorga una ayuda de hasta 169 mil pesos en 2026 para remodelar la casa: cuáles son los requisitos Gobierno de México

El organismo permite abonar hasta un 20% del total del crédito a la cuenta bancaria del titular para el pago de mano de obra.

¿Cuáles son los requisitos y documentos para solicitarlo?

Para iniciar el trámite de este beneficio, según los lineamientos de Mi Cuenta Infonavit, el solicitante debe cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad:

Mantener una relación laboral vigente y cotizar ante el IMSS.

Estar registrado en una Afore y contar con el expediente de datos biométricos actualizado.

Autorizar la consulta ante el Buró de Crédito y no contar con otro crédito Infonavit activo.

Habitar la casa a reparar, la cual puede estar a nombre del propio trabajador, de su cónyuge, concubino, padres, abuelos, hijos, hermanos o suegros.

Documentación requerida