El incremento del salario mínimo en Colombia para 2026 ya es una realidad y comenzó a regir en todo el país tras su oficialización por parte del Gobierno encabezado por Gustavo Petro. La medida impacta directamente en millones de trabajadores formales y redefine el piso de ingresos en un contexto económico marcado por la inflación y la necesidad de recuperación del poder adquisitivo. Con esta actualización, el nuevo salario mínimo quedó establecido en torno a los $1,7 millones mensuales, consolidando uno de los aumentos más significativos de los últimos años. La suba, que supera el 30% respecto del valor anterior, ya se encuentra vigente y genera efectos inmediatos tanto en los ingresos de los empleados como en los costos laborales de las empresas. El ajuste no solo repercute en los sueldos básicos, sino también en prestaciones, aportes y otros pagos atados al salario mínimo, por lo que su implementación tiene un alcance amplio dentro de la economía. Mientras algunos sectores destacan el alivio que representa para los trabajadores, otros advierten sobre el desafío que implica sostener este nivel de incremento en el mediano plazo. El monto finalmente establecido, cercano a los $1,7 millones, se consolidó a partir de distintos análisis técnicos y proyecciones económicas que tuvieron en cuenta variables clave como la inflación, la productividad y las posiciones de entidades empresariales. Estos cálculos ya no son especulativos, sino que quedaron reflejados en el valor oficial que comenzó a aplicarse, marcando un nuevo punto de referencia para el mercado laboral colombiano. La decisión de avanzar con el incremento mediante decreto terminó de confirmarse en el cierre del proceso, luego de que no se alcanzara un acuerdo entre las partes involucradas. Desde el Ejecutivo ya se había anticipado este escenario en reiteradas oportunidades, lo que finalmente se tradujo en una medida concreta que hoy ya impacta en la economía diaria, dejando atrás la instancia de negociación tripartita. Fuentes del Ministerio de Hacienda indicaron al momento de su decreto que el nuevo valor considera tres variables fundamentales: la inflación proyectada para 2025 (3,5%), el PIB anual y el índice de productividad laboral. Si la tendencia inflacionaria se sostiene y el Gobierno persigue la recuperación del poder adquisitivo, el incremento podría situarse entre el 25% y el 32%, estableciendo el salario en aproximadamente $ 1,7 millones. Por otro lado, las centrales obreras enfatizan que el ajuste debe sobrepasar la inflación real y mejorar los ingresos de los trabajadores con menores recursos. En contraste, los gremios empresariales solicitan cautela para prevenir presiones sobre las pymes y el empleo formal. La implementación de esta medida beneficiaría directamente a más de tres millones de trabajadores formales y se anticipa que el impacto en el consumo podría contribuir a la reactivación económica en el primer semestre de 2026. Un incremento a $ 1,7 millones modificaría automáticamente otros valores asociados al salario mínimo legal vigente (SMMLV), tales como el auxilio de transporte, las cotizaciones a pensión y salud, así como las tarifas de multas o aportes que se basan en el ingreso básico.