El Metrobús CDMX lanzó una importante campaña para que todos los usuarios viajen más seguros, cómodos y sin ningún tipo de riesgo de accidente grave que pueda comprometer la salud e integridad física de los usuarios del transporte público.

Desde las redes sociales, Metrobús CDMX envío una recomendación para todos los usuarios que a diario se transportan en los articulados. Se trata de evitar entrar a las estaciones y buses sin bebidas o infusiones como el café o tés que puedan dañar a otras personas.

Metrobús CDMX pide que no lleven bebidas a las estaciones

“Alguien no tomó cafecito por la mañana”, con este encabezado y la imagen de una bebida derramada en el piso de una de las estaciones, Metrobús CDMX le pidió a sus usuarios que no lleven bebidas que puedan poner en riesgo la integridad física de los demás pasajeros.

“Ingresar con bebidas calientes es peligroso, los derrames causan incidentes en estaciones y unidades y puedes causar quemaduras a otras personas. No lo hagas”, indicó el posteo de Metrobús CDMX.

Nuevo pedido de Metrobús CDMX para que haya mayor fluidez en el bus

Además de la iniciativa de no subir al Metrobús con bebidas como el café, el Metrobús sorprendió una vez más a todo sus usuarios con una campaña para que todos los usuarios de este medio de transporte público capitalino pueden viajar mejor y más cómodos.

“Buen Usuario”, así denominaron esta estrategia para hacer del viaje una experiencia más amena y con cultura cívica.

“Una mejor experiencia de viaje la hacemos todos y todas. Distribuirte a lo largo de la unidad te brindará un viaje más cómodo”, fue el pedido de las autoridades de Metrobús CDMX en su cuenta de X.

