En algunas zonas de México, las autoridades sanitarias encendieron las alertas tras detectar problemas en la calidad del agua que llega a las viviendas. Funcionarios de salud pidieron a la población evitar usar agua de la canilla para cocinar o incluso para lavarse los dientes, debido a que podría contener elementos contaminantes que aún están siendo analizados. La advertencia fue emitida luego de reportes ciudadanos y de inspecciones realizadas en la red de distribución. De acuerdo con los primeros informes, hervir el agua no garantiza eliminar los riesgos, por lo que se recomienda utilizar agua de garrafón para beber y preparar alimentos hasta que se conozcan los resultados definitivos de los estudios. La Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco informó que se identificaron problemas en la calidad del agua en distintas zonas de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Tras recibir reportes de ciudadanos que notaron cambios en el color, olor o sabor del agua, las autoridades comenzaron un proceso de verificación que incluye toma de muestras en diferentes puntos de la red. Actualmente se realizan análisis tanto a nivel estatal como dentro del sistema nacional de monitoreo de agua para determinar con precisión qué sustancias o sedimentos están presentes en el líquido que llega a los hogares. Aunque el agua que sale de las plantas de tratamiento cumple con los niveles de cloración necesarios, el problema puede aparecer durante su recorrido por la red de distribución. Las autoridades explicaron que el sistema de tuberías en algunas zonas de la ciudad tiene muchos años de uso y, en varios tramos, ya llegó al final de su vida útil. Esto puede provocar que se acumulen sedimentos o placas en el interior de las tuberías. Cuando ocurren fugas o baja la presión del agua, esos materiales pueden desprenderse y viajar por la red hasta llegar a las viviendas, lo que afecta la calidad del agua que finalmente sale de la llave. A diferencia de otros casos de contaminación bacteriana, en esta situación hervir el agua no garantiza que sea segura para el consumo. Por esa razón, las autoridades sanitarias emitieron una recomendación clara para los habitantes de las zonas afectadas: Estas medidas buscan reducir el riesgo mientras se concluyen los estudios de laboratorio y se identifica el origen exacto del problema. Los especialistas también señalaron que parte de la contaminación podría originarse dentro de las instalaciones domésticas. Las tuberías internas de muchas viviendas pueden tener años de uso y acumular sedimentos que alteran la calidad del agua. Por ello se recomienda a los residentes revisar el estado de sus instalaciones hidráulicas, especialmente si la vivienda es antigua o si las tuberías nunca fueron reemplazadas. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades seguirán realizando pruebas, inspeccionando la red de distribución y evaluando medidas para corregir el problema y garantizar que el agua vuelva a ser segura para el consumo doméstico.