Recibir una pensión o jubilación no significa estar fuera del radar del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunque este tipo de ingresos goza de beneficios fiscales y, en muchos casos, queda exento de impuestos hasta cierto tope, cualquier inconsistencia en los datos puede activar una revisión.

La buena noticia es que existe un mecanismo pensado justamente para estos casos: la rectificación de la situación fiscal, un trámite que permite corregir el problema antes de que derive en sanciones.

¿Por qué un jubilado puede terminar en la mira del SAT?

El hecho de estar retirado no exime a nadie de mantener en regla su información fiscal. El SAT puede detectar discrepancias cuando un jubilado, además de su pensión, obtiene ingresos por rentar una propiedad, realiza alguna actividad independiente o simplemente cuando los montos que reporta su institución no coinciden con lo que la autoridad tiene registrado.

En cualquiera de estos escenarios, el sistema puede generar una alerta que abre la puerta a una solicitud de aclaración.

El trámite que te salva: cómo corregir tu situación a tiempo

Cuando llega un aviso de inconsistencia, la persona afectada no tiene que esperar a que el caso avance solo.

La ley permite presentar una declaración nueva o una declaración complementaria mientras la revisión sigue abierta y todavía no exista una resolución definitiva.

Esto aplica tanto para corregir ingresos mal reportados como para ajustar retenciones o declaraciones previas. Antes de hacerlo, conviene revisar a fondo varios documentos clave: la Constancia de Situación Fiscal, el RFC y domicilio fiscal, el régimen registrado, los ingresos por pensión, las retenciones de ISR, los CFDI de nómina y las declaraciones anuales presentadas. Detectar el error ahí mismo evita que la corrección genere nuevas inconsistencias.

SAT alerta a jubilados y pensionados: el trámite clave para evitar multas y corregir problemas fiscales. Fuente: ChatGPT Imagen generada con Gemini IA

Derechos del adulto mayor frente a una revisión del SAT

Si el caso avanza a una revisión formal, el SAT está obligado a informar con claridad el motivo del procedimiento y a entregar la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado.

La persona jubilada tiene derecho a presentar documentación para aclarar su caso, a solicitar orientación sobre cada paso del proceso y, conforme al artículo 5, fracción II, inciso c, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a recibir asesoría jurídica gratuita e incluso representación legal cuando la necesite .

Si la inconsistencia no se corrige, la autoridad puede determinar contribuciones omitidas, aunque la ley contempla facilidades de pago —parcialidades de hasta 36 meses o diferimientos de hasta 12— y reducciones en las multas para quien regularice su situación dentro de los plazos.