Adiós a los hombres duplicados en la famlia según la Ley del Registro Civil.

La Ley Orgánica del Registro del Estado Civil en México le puso fin a la pesadilla burocrática de llamarse igual que el hermano o el padre, la regla de 1857 que la herencia cultural mexicana ignoró por siglos, hoy llega a su fin. Si estás por registrar a tu hijo y tienes pensado duplicar su el hombre del padre o de hermano, atención, porque la ley lo prohibe.

Por siglos, y no solo en México, se ha acostumbrado ponerle a uno de los hijos varones el mismo nombre del padre, entonces, si el papá se llama Juan Pérez, el hijo también se llamaría igual, y para efectos prácticos, lo llamarán “Junior”, en algunos casos, inclusive, el calificativo pasó a formar parte del nombre, ejemplo: “Juan Junior Pérez”.

En ese sentido, presta atención para evitar que al llegar al registro civil debas, en cuestión de segundos, cambiar o buscar un nuevo nombre para tu hijo.

Ley de Registro Civil en México

La Ley del Registro Civil le dice adiós a los nombres duplicados”en la familia

Sí, la Ley del Registro Civil en México es clara y en su artículo 48 de la Ley Lafragua o Ley Orgánica del Registro del Estado Civil, deja en clara la prohibición de ponerle un nombre duplicado a un hijo al momento del registro.

“Si en la familia hubiese otro del mismo nombre, se le agregará algún otro para evitar equivocaciones”, de esta forma, queda prohibida la existencia de homónimos al interno de la familia.

Asimismo, el Artículo 50 de la Ley del Registro Civil también obligaba a registrar a los gemelos en actas distintas detallando sus diferencias físicas. “Los gemelos deben ser registrados en distintas actas, expresándose con toda claridad la hora en que cada uno nació: si tuvieren alguna señal en el cuerpo, se anotará, y en cada acta se hará referencia a la del otro gemelo”.

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La Ley del Registro Civil serruchó una tradición legendaria en las familias mexicanas

En México es sumamente común la tradición de heredar el nombre del padre o ponerle el mismo nombre de un hermano fallecido, incluso si está vivo, a otro, lo que genera problemas masivos de homonimia ante el SAT, el pasaporte o el historial crediticio.

Si al hacer el trámite, en el Registro Civil no se advierte y se aplica la ley, esto ya se consideraba un error logístico que puede traer problemas a futuro y confusiones en los diferentes sistemas de registro, sin dejar de lado que en México, la homonimia es un verdadero problema puede derivar en estafas, comisión de delitos y confusiones burocráticas, entre otras.