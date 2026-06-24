En un mundo donde el comercio electrónico crece a pasos agigantados, el transporte y la logística juegan un papel cada vez más importante. El mercado también atraviesa por una crisis energética que incrementa el valor de contar con datos exactos que permitan medir el comportamiento de las unidades.

Estación de carga de GNV. Cortesía FAW y NatGas

México es el segundo mercado más grande de América Latina para el e-commerce, por lo que la logística es uno de los principales activos que crecerán de la mano con el comercio electrónico.

Utilizar el combustible correcto y contar con datos precisos es la combinación ganadora que permite mejorar el rendimiento de las flotillas de transporte.

De acuerdo con un análisis de ELAM FAW Trucks, NatGas y AzenTec, variables como la velocidad, conducción, gestión de rutas y monitoreo mediante la telemetría, pueden generar diferencias de hasta 34% en el rendimiento de las unidades de carga y tener un impacto sobre el costo por kilómetro, uno de los indicadores que comienza a ganar relevancia entre las empresas que buscan mejorar sus costos logísticos.

En el webinar “De la carretera al reporte: análisis real del GNV en el transporte de carga en México” el estudio destacó que las unidades impulsadas por Gas Natural Vehicular registraron rendimientos de 1.90 y 1.41 kilómetros por litro equivalente.

La diferencia, cercana al 34% en relación con el comportamiento de las unidades de diésel, estuvo asociada principalmente a variables relacionadas con velocidad de operación, revoluciones por minuto y hábitos de conducción.

El diésel se ha vuelto un dolor de cabeza para las empresas de transporte, pues el combustible es el costo más alto para las empresas de transporte, al representar de 40% a 60%, de acuerdo con estimaciones de la consultora PetroIntelligence.

El precio promedio del diésel se ubica en MXN $27.12 por litro, según la misma consultora, contra un máximo de MXN $13.5 por metro cúbico de Gas Natural Vehicular (GNV), lo que por sí solo representa un ahorro de aproximadamente 50%.

Además, los resultados del análisis sugieren que una parte importante de los costos logísticos no depende únicamente de la tecnología utilizada, sino de la forma en que las unidades son operadas y monitoreadas.

“La verdadera respuesta es cuánto nos cuesta mover nuestra mercancía cada kilómetro. Ese es el indicador que termina impactando la rentabilidad de una operación”, señaló Julio Romero, director comercial de ELAM FAW Trucks.

En materia de combustible, los especialistas compararon una unidad ELAM FAW JH6-430 GNV y una unidad diésel de configuración equivalente utilizada bajo condiciones similares de trabajo.

Los resultados arrojaron ahorros de combustible de hasta 29%, lo que se suma al ahorro económico. Con base en los datos observados, la proyección económica estima beneficios superiores a 81 mil pesos mensuales y 977 mil pesos anuales.