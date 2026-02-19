A partir de 2026, el Servicio Militar Nacional vuelve a colocarse en el centro de la escena para miles de jóvenes en México. Aunque se trata de una obligación establecida en la Constitución Política, las nuevas disposiciones endurecen su aplicación en sectores específicos, lo que puede cerrar puertas laborales y académicas a quienes no tengan la cartilla militar liberada. Sin este requisito en regla, el acceso a determinadas oportunidades quedará automáticamente descartado. A continuación, te contamos en qué casos será obligatorio y cómo cumplir con el trámite. El ámbito donde el requisito se aplica con mayor rigor es el sector gubernamental. De acuerdo con la Ley del Servicio Militar Nacional, las dependencias federales, estatales y municipales deben verificar que los ciudadanos hayan cumplido con esta obligación antes de formalizar cualquier contratación. Esto implica que los hombres que aspiren a trabajar en secretarías, organismos descentralizados o entidades públicas deberán presentar la cartilla liberada como parte indispensable de su documentación. El requisito no distingue entre perfiles: aplica tanto para puestos administrativos como técnicos o profesionales. En la práctica, quien no haya regularizado su situación militar quedará fuera de procesos de selección en el sector público. El segundo gran bloque donde la cartilla militar es obligatoria corresponde a las instituciones de seguridad y defensa. Para ingresar al Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana o la Secretaría de Marina, el documento liberado es condición ineludible. Lo mismo ocurre con la Guardia Nacional y con las corporaciones policiales en sus distintos niveles. Las convocatorias para policías municipales, estatales o federales incluyen la cartilla dentro de los requisitos básicos. También el Servicio de Protección Federal exige este comprobante en sus procesos de reclutamiento, al igual que otras áreas vinculadas a la seguridad pública y penitenciaria. A partir de este año, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que la cartilla liberada será requisito obligatorio para ingresar a todo el sistema educativo militar. La exigencia aplica exclusivamente a planteles militares y no afecta a universidades públicas o privadas ajenas al sistema de defensa. Sin embargo, para quienes proyecten una carrera dentro de las Fuerzas Armadas, contar con la cartilla liberada será un paso previo obligatorio.