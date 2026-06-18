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Desde el Gobierno de México se mantiene actualizada la lista de pasos necesarios para tramitar el documento que acredita la identidad de cada individuo. Las gestiones por el acta de nacimiento han incorporado durante la segunda mitad de 2025 un nuevo requisito que los ciudadanos deberán cumplir para su obtención.
En este sentido, aunque la digitalización ha permitido optimizar los procesos burocráticos, también ha introducido nuevas condiciones. Se recomienda revisar todos los detalles al respecto.
Información que contiene el acta de nacimiento y trámites que permite realizar
Es importante subrayar que la solicitud del acta de nacimiento se lleva a cabo utilizando la plataforma oficial del Gobierno. Este proceso no solo implica ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP), un dato que identifica a los ciudadanos de México, sino que también requiere acceso a Llave MX y el pago del costo correspondiente.
Asimismo, el acta de nacimiento es uno de los documentos de identidad más cruciales del país, pues valida el nombre, nacionalidad y origen de cada ciudadano.
Este documento permite que cada individuo ejerza sus derechos y acceda a servicios básicos como educación, salud, voto, trámite de pasaporte o credenciales, además de otros procesos legales.
Cómo tramitar tu acta de nacimiento en línea
El proceso para la tramitación del acta de nacimiento requiere adherirse a un esquema definido, que incluye:
- Descargar el acta de nacimiento. Asegúrese de obtener el PDF para imprimir en hoja blanca tamaño carta.
- Iniciar sesión con su Llave MX.
- Seleccionar la opción “Actas de Nacimiento”.
- Ingresar su CURP y datos de filiación.
- Realizar el pago correspondiente, teniendo en cuenta que este varía según la entidad.
Es fundamental cumplir con cada uno de estos pasos para asegurar una tramitación eficaz y sin inconvenientes del acta de nacimiento.
¿Cuánto cuesta el acta de nacimiento?
Es importante mencionar que el trámite del acta de nacimiento conlleva un costo que varía según la entidad federativa en la que se lleve a cabo el procedimiento:
- Aguascalientes $100.00 MXN
- Baja California $243.00 MXN
- Baja California Sur $224.00 MXN
- Campeche $68.00 MXN
- Coahuila $194.00 MXN
- Colima $102.00 MXN
- Chiapas $123.00 MXN
- Chihuahua $128.00 MXN
- Ciudad de México $94.00 MXN
- Durango $158.00 MXN
- Guanajuato $98.00 MXN
- Guerrero $100.00 MXN
- Hidalgo $147.00 MXN
- Jalisco $95.00 MXN
- méxico $69.00 MXN
- Michoacán $162.00 MXN
- Morelos $113.00 MXN
- Nayarit $80.00 MXN
- Nuevo León $68.00 MXN
- Oaxaca $131.00 MXN
- Puebla $160.00 MXN
- Querétaro $141.00 MXN
- Quintana Roo $57.00 MXN
- San Luis Potosí $127.00 MXN
- Sinaloa $124.00 MXN
- Sonora $104.00 MXN
- Tabasco $113.00 MXN
- Tamaulipas $114.00 MXN
- Tlaxcala $170.00 MXN
- Veracruz $199.00 MXN
- Yucatán $229.00 MXN
- Zacatecas $110.00 MXN