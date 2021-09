Uruguay: tras la apertura de fronteras, extranjeros advierten demoras y problemas para ingresar

Edvard Braekke compró hace 10 años una casa en Carmelo, en el departamento de Colonia. Nacido en Noruega pero casado con una argentina y viviendo en Buenos Aires, cuando se enteró que Uruguay volvía a abrir las fronteras para propietarios de inmuebles comenzó el trámite para poder ingresar al país. Sin embargo, dos semanas después de empezar el proceso todavía no tuvo ninguna respuesta .

Uruguay abrió las fronteras para extranjeros propietarios y vacunados el pasado 1° de setiembre pero, a pesar de la expectativa generada sobre todo en Argentina, hasta ahora la mayoría de las solicitudes no han sido aprobadas. Mientras que algunos extranjeros denuncian problemas y demoras para procesar las solicitudes , desde el Ministerio de Turismo señalaron que dos de cada tres tienen errores. Hasta la semana pasada el ministerio había recibido más de 2000 formularios.

Braekke empezó el trámite el 31 de agosto a través de la página web habilitada por el gobierno. Ese mismo día recibió un mail automático en el que se notificaba el comienzo del proceso y se le daba un código de seguimiento. Con ese número, Braekke consultó en la tarde de este lunes y la página le devolvía un cartel que decía "iniciado hace 1 semana, 6 días y 15 horas" precedido por otro que dice "en ejecución", según constató El Observador.

Turismo de cannabis en Uruguay: definen cómo funcionará y desde cuándo estará habilitado



En ese sitio de seguimiento se puede ver que el solicitante presentó el formulario y que el Ministerio de Salud Pública comenzó el proceso. Pero no hay ninguna otra información acerca del avance del formulario ni del resto de los organismos públicos involucrados.

Braekke consultó a través de un correo electrónico acerca del estado de su solicitud pero la respuesta recibida de parte de la Dirección General de Migración fue genérica. "La solicitud de autorización se encuentra en proceso debiendo cumplir con los pasos necesarios", señaló el organismo.

La pareja había comprado pasajes para ingresar a Uruguay en barco para el 3 de setiembre pero, al no tener la autorización, los tuvieron que cambiar en más de una oportunidad. Y hasta ahora siguen esperando una respuesta.

Uruguay: abren fronteras y hay expectativa de inversión argentina en el agro



"Ahora ya perdimos la esperanza de poder agendar el viaje y dejamos los pasajes abiertos para no seguir sangrando", aseguró el ciudadano noruego en diálogo con El Observador ya que cada cambio les generaba costos.

Desde el gobierno aseguraron que muchas de las solicitudes recibidas tienen errores o les falta documentación . Sin embargo, en el caso de Braekke nadie le advirtió de ninguna falla hasta ahora.

La situación de esta pareja está lejos de ser la única. La escribana Margarita Duaso, que trabaja en Maldonado, aseguró a El Observador que unos 20 clientes suyos están desde hace varios días intentando realizar el trámite para ingresar y que, hasta ahora, ninguno logró recibir la autorización.

" La situación es compleja. La página no es nada sencilla y las respuestas no son rápidas ", cuestionó la escribana. Uno de los problemas que han tenido los extranjeros, según dijo la profesional, es que la página web no les toma los documentos que quieren adjuntar .

Uruguay abre hoy sus fronteras para algunos argentinos: quiénes pueden entrar y cuáles son los requisitos



Sin embargo, el director ejecutivo de Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesico), Hebert Paguas, el organismo que maneja el sitio web donde se presentan las solicitudes, dijo a El Observador que no han recibido ningún reporte de problemas con el sitio.

El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, dijo a El Observador que la cantidad de solicitudes han incrementado en los últimos días pero aseguró que siguen detectando muchos errores.

Errores

El Ministerio de Turismo informó el 9 de setiembre que "dos de cada tres solicitudes de ingreso de propietarios de inmuebles en Uruguay vienen siendo observadas por diferentes motivos" y eso está dificultando su aprobación para permitir el ingreso a Uruguay.

Los principales motivos por los cuales las solicitudes de ingreso están siendo observadas, según informó la cartera en ese momento, son por falta del Certificado notarial, falta de la declaración jurada y falta de firma en la declaración jurada. Esas tres cosas son necesarias para que se apruebe la solicitud de ingreso al país.

"Se recomienda muy especialmente a aquellos extranjeros propietarios de inmuebles en Uruguay prestar especial atención al llenar la solicitud correspondiente", agregó Monzeglio.

Para evitar casos como el de Braekke, y a raíz de las demoradas generadas por los errores en la presentación de datos, el gobierno recomienda a los extranjeros no sacar pasaje ni realizarse los test PCR para ingresar hasta no tener la solicitud aprobada .

Las solicitudes observadas no es que queden por el camino sino que se le da la posibilidad a la persona de corregir el error.

El proceso

El proceso para conseguir la autorización de ingreso ya de por sí es bastante complejo porque debe pasar por varias oficinas públicas. El trámite ingresa por el Ministerio de Salud Pública donde se controla el certificado de vacunación y, si no tiene observaciones, pasa al Ministerio de Turismo. En esa cartera se verifica si el solicitante es propietario (a través de una declaración jurada o un certificado notarial) y de ahí pasa a la Dirección Nacional de Migración.

Finalmente, el último organismo que lo recibe y da la autorización definitiva es la Secretaría de Presidencia de la República, según detallaron desde Migraciones a El Observador a través de un correo electrónico.

En ese mismo correo se advierte que cada organismo tiene su propio plazo para expedirse y agrega que la Dirección Nacional de Migraciones tiene un plazo de 5 días.

Inicialmente, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, había dicho que todo el proceso podría durar entre 5 y 6 días. Sin embargo, en las últimas horas fuentes de la cartera aseguraron puede haber demoras por los errores en los formularios recibidos.