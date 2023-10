Una mujer de 80 años, la tercera victima mortal argentina tras el ataque de Hamas a Israel

Una nueva tragedia golpea a la comunidad argentina en medio de los recientes ataques perpetrados por el grupo Hamas en Israel. Silvia Mirensky, una mujer de 80 años y ciudadana argentina, se convirtió en la tercera víctima confirmada desde que estalló el conflicto.



Ayer sábado, cuando comenzaron los ataques, se conoció el deceso de dos argentinos en territorio israelí: Rodolfo Fabián "Rody" Skariszewski, un cordobés oriundo de Río Cuarto, y Abi Korin, hijo de un referente de la comunidad judía en nuestro país.

Mirensky, por su parte, había establecido su hogar en un kibutz ubicado a tan solo 17 kilómetros de la Franja de Gaza. Fue allí donde ocurrió el fatídico suceso que la cobró como víctima. Su residencia fue alcanzada por el fuego durante los ataques, resultando en su trágica muerte.

El deceso fue confirmado por su hermana, Zulema, a Infobae. El Cronista consultó tanto con la Cancillería argentina como con la embajada de Isreal en Buenos Aires y aún no hay una confirmación oficial. "El protocolo en Israel es que hasta que la familia no es notificada no nos pasan nada", explicó a este diario una fuente de la sede diplomática hebrea en el país.