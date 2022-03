¿Una guerra nuclear es inminente? El pronóstico de un experto argentino

En medio de las especulaciones sobre la posibilidad de que la actual invasión de Rusia sobre Ucrania derive en una guerra nuclear, el exsubsecretario de Energía Nuclear Julián Gadano planteó que si bien "sería irresponsable decir que es imposible", las posibilidades son "remotas".

En declaraciones a LN+, Gadano se refirió a las proyecciones de cómo sería una escalada de la ofensiva rusa en Ucraniar y a que potencias como China o Estados Unidos se involucren.

El exsubsecretario de Energía Nuclear Julián Gadano

"Una guerra en la que se utilizan armas nucleares es un conflicto al que uno sabe cómo entra, pero no cómo sale ni cómo termina. Incluso si se usan las armas que uno llama ‘tácticas' o ‘de bajo nivel destructivo', tienen muy alto nivel destructivo", dijo el especialista, quien consideró que las posibilidades de que se genere una guerra nuclear aún son bajas.

Gadano también analizó el liderazgo deVladímir Putin al decir que "está esta idea de que el presidente ruso es un ser irracional, que no piensa y es pura pulsión, pero yo creo que es muy calculador y que tiene muy claro lo que está haciendo" , opinó. Aun así tuvo que "improvisar respecto del plan original que probablemente tenía" por varios imprevistos como "las demoras, la resistencia inesperada por parte de Ucrania y los fracasos o dificultades militares".

"Creo que hay algo de la elite rusa que siempre cree que los países que están alrededor son ‘La Gran Rusia' y que los van a recibir con aplausos. Por supuesto eso no pasó e improvisa. Pero de ahí a usar armas nucleares, me parece que no", apuntó.

Para el experto, una de las mayores ventajas que tiene Rusia en este conflicto es su "enorme" capacidad estratégica que favorece la prudencia en Occidente y en la OTAN.