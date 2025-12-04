La marca argentina TodoModa Beauty, que forma parte de la unidad especializada en maquillaje y cuidado personal del grupo argentino Blue Star Group (BSG), desembarcó en Lima, Perú.

Tras volverse viral por su propuesta accesible y estética moderna, la marca apuesta ahora por conquistar el mercado latinoamericano.

¿Por qué Todomoda Beauty decidió desembarcar en Lima?

La llegada de la marca a Perú sucede en un punto clave, ya que la industria de la belleza en el país proyecta un crecimiento cercano al 5 % anual.

Este factor, junto con el aumento del consumo de productos cruelty-free y veganos, convierte a Lima en un mercado estratégico para la expansión de BSG.

La compañía busca posicionar a Todomoda Beauty como una marca accesible, variada y alineada con las tendencias globales que hoy definen el consumo de belleza.

Todomoda Beauty se destaca por renovar su portafolio de manera constante, ya que suma tonos de temporada, colecciones temáticas y líneas inspiradas en tendencias que surgen en TikTok e Instagram.

Además, todos sus productos son cruelty-free y muchas líneas son vegan-friendly, un diferencial clave para consumidores que priorizan compras responsables.

¿Dónde abrió el primer local de Todomoda Beauty en Lima?

La marca eligió Mallplaza Angamos como sede de su primera tienda en Perú, un punto comercial de alto tránsito y donde BSG ya contaba con presencia consolidada.

El espacio fue diseñado con un formato experiencial, estaciones de prueba para interactuar con texturas, pigmentos y combinaciones de color. Esta dinámica replica el modelo que impulsó su éxito en Argentina y refuerza su identidad como marca moderna y participativa.

La apertura en Lima es apenas el primer paso, ya que Blue Star Group busca posicionar a Todomoda Beauty como un referente latinoamericano de belleza accesible.