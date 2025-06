Un vocero del ejército israelí afirmó que Irán preparaba 15 bombas atómicas para atacar: "Lo teníamos que impedir"

El Ejército israelí atacó esta madrugada un centenar de objetivos de Irán, entre ellos altos mandos militares y científicos nucleares, pero también plantas de enriquecimiento de uranio, en una operación que, señalaron, busca "impedir que se desarrolle un programa nuclear en contra de Israel".

Así lo manifestó en diálogo con varios medios argentinos Roni Kaplan, vocero del Ejército israelí, quien comparó el ataque a los ejecutados por Tel Aviv en otras dos oportunidades contra otras "amenazas nucleares" de la región: Irak y Siria.

"Llevamos a cabo una ofensiva con 200 aviones de combate a más de 2.000 kilómetros de distancia de Israel, alcanzando de forma simultánea, en diversos sitios, docenas de objetivos militares que incluyeron infraestructura y líderes del programa nuclear", detalló Kaplan en diálogo con Infobae.

"La ofensiva es contra el régimen iraní, no contra el pueblo iraní. El Estado de Israel no va a permitir que un régimen cuyo objetivo es destruirlo obtenga armas de destrucción masiva. No podemos permitirle a un régimen, que es el más peligroso del mundo, que obtenga el armamento más peligroso del planeta. Este régimen ha proclamado una infinidad de veces que su objetivo es destruir el Estado de Israel", agregó.

La operación se produjo en medio del estancamiento de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, debido a la exigencia de Washington, que Teherán rechaza, de poner fin a todo tipo de enriquecimiento de uranio, incluso con fines civiles.

Ambas partes tenían previsto mantener una sexta ronda de negociaciones en Mascate (Omán) este próximo domingo, aunque la reunión ahora queda en la incertidumbre.

Kaplan afirmó que Israel atacó sin esperar a que finalicen las conversaciones debido a que tenían información sobre un "avance significativo y en forma secreta de un programa conjunto entre científicos y militares iraníes".

"Habían obtenido el permiso o la autorización del régimen iraní para la obtención de armas nucleares y la capacidad de actuar en forma concreta contra nosotros. Estamos hablando de que era el último momento en que podíamos impedir el hecho de que Irán en unos días más tenga 15 bombas atómicas y que pueda llegar a atacar a Israel", sostuvo.

Israel, por su parte, es considerado uno de los cuatro países con armas nucleares no reconocidos como uno de los Estados nuclearmente armados por el Tratado de No Proliferación Nuclear. Pese a no haber información oficial que lo confirme, se estima que tiene entre 75 y 400 ojivas, según datos de fuentes internacionales como la Federación de Científicos Americanos y el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo.

"Las instalaciones nucleares nunca deben ser atacadas", indicó el director general de OIEA

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) pidió este viernes el cese de las agresiones contra instalaciones nucleares después de que Israel atacara en la madrugada instalaciones nucleares en Irán.

"Las instalaciones nucleares nunca deben ser atacadas, independientemente del contexto o las circunstancias, ya que eso podría dañar tanto a las personas como al medio ambiente" , afirmó Rafael Grossi, director general de la OIEA en su reunión de la Junta de Gobernadores.

Luego, el funcionario argentino añadió: "Tales ataques tienen graves implicaciones para la seguridad nuclear, la protección y las salvaguardias, así como para la paz y la seguridad regional e internacional".

El organismo de control nuclear de la ONU indicó que está en contacto con las autoridades iraníes de seguridad nuclear para determinar el estado de las instalaciones nucleares correspondientes y evaluar cualquier impacto más amplio en la seguridad y protección nuclear.