En esta noticia La curiosa explicación de Gustavo Petro

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se estrelló este lunes minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, en el sur del país.

La aeronave transportaba al menos 120 soldados, según confirmó el Ministerio de Defensa, y se incendió al impactar contra el suelo, dejando un tendal de heridos y víctimas cuyo número exacto las autoridades aún intentaban determinar.

El gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina , confirmó los detalles iniciales en declaraciones a Caracol Televisión: “Se informa que hay más de cien pasajeros, en su mayoría militares”.

Molina añadió que algunos soldados fueron rescatados con vida entre los restos del aparato, mientras una gran columna de humo se elevaba sobre la zona y fragmentos de la aeronave quedaban esparcidos en el terreno.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez , fue el primero en informar el accidente a través de sus redes sociales.

“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea Colombiana sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública”, escribió en su cuenta de X.

El posteo del ministro de Defensa en X Captura de X

El funcionario aseguró que unidades militares ya trabajaban en el lugar para establecer el número de víctimas y las causas del siniestro, y que se habían “activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente”. También pidió evitar especulaciones y aguardar la información oficial.

En el terreno, militares y pobladores locales convergieron hacia el sitio del accidente para colaborar en las tareas de rescate. La Defensa Civil colombiana movilizó voluntarios de Putumayo en articulación con otros organismos de socorro para atender la emergencia.

La curiosa explicación de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro reaccionó con consternación y publicó en X: “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”.

El mandatario también aprovechó para señalar lo que describió como “dificultades burocráticas” en la renovación del equipamiento militar, y sostuvo que la fuerza aérea viene perdiendo capacidad operativa desde hace 15 años.

El Hércules C-130 es uno de los aviones de transporte militar más utilizados en el mundo y tiene capacidad para transportar alrededor de cien pasajeros con armamento y munición.