Madre e hija construyeron una vivienda a partir de 8000 botellas descartadas.

Una madre y su hija descubrieron en una acumulación de basura descartada una solución para un proyecto que cambiará su vida para siempre. Los envases de vidrio que sobrepoblaban las playas pasaron a ser su materia prima.

Edna Dantas y su hija Maria Gabrielly Dantas recolectaron 8.000 botellas de vidrio y las convirtieron en el material principal de una casa de siete habitaciones. La bautizaron Casa de Sal y tardaron cinco años en terminarla, casi por completo con materiales reciclados.

La casa construida a partir de botellas recicladas.

El proyecto de construir una casa desde cero y con botellas

El proyecto arrancó el 1 de mayo de 2020, en plena pandemia. La idea surgió al observar la enorme cantidad de envases abandonados en el entorno tras las temporadas de turismo.

Frente a esta problemática que ya generaba disgustos en la sociedad, la madre e hija decidieron hacerlos partes de su construcción y, de esta manera, avanzar en uno de los trabajos más importantes.

Durante dos años se dedicaron a recolectar miles de botellas. El trabajo fue completamente manual y exigió limpiar, preparar y colocar cada envase dentro del diseño.

La apuesta no se limitó al vidrio, porque también incorporaron madera recuperada y muebles reutilizados para reducir al máximo el desperdicio.

El tiempo que tardaron en construir la Casa del Sol

Durante el primer año y medio, Edna y su hija levantaron la estructura principal. En esa etapa vivieron con lo mínimo, usando un primer cuarto de 20 metros cuadrados como taller y refugio mientras avanzaba la obra.

La base se completó rápido, pero el proyecto total llevó cerca de cinco años de trabajo continuo. El equipamiento con palets, las tejas ecológicas fabricadas con tubos de pasta de dientes y la consolidación de las siete habitaciones se lograron con el apoyo de la comunidad local.

Construyeron una casa desde cero Instagram

Cómo es la técnica que se utilizó para construir la casa

Edna y Maria Gabrielly desarrollaron una técnica artesanal propia que rompió con los métodos habituales de bioconstrucción.

Colocación vertical y alternada.

En vez de apilar las botellas en horizontal, dejando ver solo las bases, las pusieron de pie. Una hilera se apoya sobre su base y la siguiente se encastra boca abajo, para compensar la diferencia entre cuellos y fondos y mantener el muro nivelado.

Esqueleto de madera

Una estructura de madera reutilizada absorbe el peso del techo y evita la presión directa sobre el vidrio.

Relleno y refuerzo

Una mezcla de cemento y arena fija las hileras, mientras que tabiques internos de palets aportan rigidez lateral.

Ese refuerzo lateral no es un detalle menor, porque la vivienda debe resistir los fuertes vientos marinos de la zona donde está levantada, una isla del noreste de Brasil.