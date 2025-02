Trump discutió con Zelenski ante las cámaras y lo acusó de estar "jugando" con la Tercera Guerra Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, de estar "jugando" con la vida de millones de personas y con la Tercera Guerra Mundial durante una tensa intervención ante los medios.Trump y Zelenski protagonizaron un tenso intercambio durante su reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Tras 30 minutos de declaraciones ante los medios, la tensión estalló cuando el mandatario estadounidense afirmó que Zelenski no estaba en posición de dictar condiciones sobre la guerra.

"No tienes un buena mano a tu favor en este momento (...) Tu país está en serios problemas, no vas a ganar esto", manifestó Trump ante los medios de comunicación, sentado junto al líder ucraniano, quien no se quedó en silencio y mantuvo también un cruce con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance.

El vice republicano le reprochó al europeo no haber agradecido lo suficiente el apoyo estadounidense, y Trump le advirtió que será "muy difícil negociar" en esos términos.

"Ya ven el odio que él (por Zelenski) siente por Putin. Me resulta muy difícil llegar a un acuerdo con ese tipo de odio. Tiene un odio tremendo, y lo puedo entender, pero así es difícil", resaltó el magnate.

Por su parte, durante su comparecencia ante los medios, Zelenski dijo que nunca aceptará un simple alto el fuego con Rusia que no incluya garantías de seguridad porque sin estas "nunca funcionará".

"Sabemos que Francia y el Reino Unido ya muestran su apoyo, y sabemos que Europa está preparada, pero sin EE.UU. no estarán preparados para tener la fortaleza que necesitamos ", explicó Zelenski, que recalcó su interés en seguir recibiendo de Washington suministros en materia de defensa aérea, la cual calificó como "la mejor del mundo".

No obstante, Trump evitó asegurar que Washington proveerá el llamado "respaldo" militar que Europa reclama para su futura e hipotética presencia en Ucrania una vez firmado un acuerdo de paz, y tampoco confirmó si se proveerá más apoyo armamentístico a Kiev, insistiendo en que antes de hablar de seguridad lo primero es firmar un tratado que ponga fin a las hostilidades.

Sin acuerdo por los minerales y chicana por la vestimenta

Trump y Zelenski tenían previsto firmar este viernes un acuerdo por el cual Ucrania compartirá el 50 % de los ingresos obtenidos de la explotación de sus recursos naturales como paso previo a un posible pacto de paz con Rusia, una medida que ha generado suspicacias en Kiev.

Sin embargo, desde la Casa Blanca confirmaron que el mandatario europeo no puso la firma y la prensa estadounidense aseveró que tras mantener otra discusión en privado, Trump le pidió a Zelenski que se retire del edificio.

La semana pasada, el presidente ucraniano acusó a Trump de vivir en una burbuja de "desinformación" impulsada por Rusia, mientras que el estadounidense llegó a calificar a Zelenski de "dictador".

El jueves, Trump rebajó su tono sobre el líder ucraniano, asegurando que le tiene "mucho respeto". Sin embargo, hoy, a su llegada a la Casa Blanca, no pudo evitar hacer un comentario sobre su apariencia.

"Hoy va muy arreglado", dijo Trump en referencia a Zelenski, quien vestía completamente de negro, un atuendo que suele alternar con el verde oliva en alusión a la guerra en su país.

Luego, comenzaron los roces y las acusaciones cruzadas en un tenso momento que fue captado por la prensa presente en el despacho.