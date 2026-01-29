El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela se abrirán muy pronto“, tras hablar con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, a la que “le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial” sobre el país.

Trump afirmó que le había dado “instrucciones a Sean Duffy y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto para que los aviones puedan volar a Venezuela”.

NOTICIA EN DESARROLLO.