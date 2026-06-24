En México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó suspensión de clases para el viernes 26 de junio.

De esta manera, los estudiantes de todo el país gozarán de un fin de semana extra largo.

Por qué no habrá clases el 26 de junio en México

La suspensión de clases está relacionada con la realización mensual del Consejo Técnico Escolar (CTE), que tiene como objetivo analizar y tomar decisiones conjuntas para mejorar el aprendizaje de los alumnos y resolver los obstáculos que enfrenta el sector.

SEP confirma suspensión de clases el 26 de junio: estudiantes tendrán un fin de semana largo de tres días SEP

Habrá fin de semana extra largo para estudiantes: tendrán 3 días de descanso

Debido a que el 26 de junio cae viernes, miles de estudiantes de todo el país podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

La suspensión de actividades escolares les permitirá descansar durante el viernes, el sábado y el domingo, generando una pausa en la rutina académica habitual.

Para muchas familias, esta fecha representa una oportunidad para compartir tiempo juntos, realizar actividades recreativas, organizar pequeñas escapadas o simplemente aprovechar unos días de descanso antes de retomar las clases.

Qué es el Consejo Técnico Escolar y para qué sirve

El Consejo Técnico Escolar (CTE) es el órgano colegiado de cada escuela de Educación Básica en México, integrado por directivos y docentes. Se trata del principal espacio de análisis, planeación y toma de decisiones pedagógicas dentro de los planteles, con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza y favorecer el aprendizaje de los estudiantes.

Como máxima instancia técnico-pedagógica de la escuela, permite evaluar los avances y desafíos académicos, diseñar estrategias de mejora, intercambiar experiencias entre docentes y dar seguimiento al Programa de Mejora Continua. Además, contribuye a fortalecer el vínculo entre la escuela, las familias y la comunidad educativa en general.