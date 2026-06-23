La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó, durante una reciente conferencia mañanera y en un evento en Tijuana, que México deberá discutir próximamente la regulación del uso de teléfonos celulares entre menores de edad, tema que ya se analiza en otros países y en algunos estados del país.

La mandataria sostuvo que no se puede ignorar el impacto de las pantallas en niñas, niños y jóvenes, sobre todo por el tiempo que dedican a dispositivos y plataformas digitales.

Señaló que existen numerosos estudios sobre el tema y llamó a madres, padres y a la sociedad a reflexionar al respecto.

Pantallas, ansiedad y juegos tradicionales

Sheinbaum relacionó el uso prolongado de celulares y redes sociales con ansiedad, problemas de sueño y menor convivencia. Comentó que, en visitas a escuelas primarias, niños de entre 6 y 8 años le reportaron pasar de 2 a 4 horas diarias en TikTok.

Como alternativa, propuso recuperar los juegos tradicionales en las escuelas para fomentar la socialización y el juego al aire libre.

Claudia Sheinbaum quiere prohibir el uso de celulares en las escuelas para los niveles iniciales.

“Hay que regresar a jugar: resorte, matatena, canicas, avión, cuerda, memoria, el aro… Uy, yo era buenísima en resorte. Hay que recuperar juegos tradicionales que generen una convivencia distinta en las escuelas”, expresó.

En el evento de Tijuana añadió: “Vamos a regresar todos los juegos tradicionales a las escuelas públicas”.

La presidenta recordó que ya existen legislaciones en distintas partes del mundo sobre el uso de dispositivos móviles y destacó que varios estados de México también han puesto restricciones al celular en escuelas, principalmente en educación básica.

¿Qué estados ya han avanzado en la regulación de redes sociales?

Como ejemplo, mencionó el caso de Querétaro, donde el Congreso estatal aprobó una legislación enfocada en garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en materia de redes sociales digitales.

Esta normativa regula el uso de redes sociales para menores de 14 años y establece que los adolescentes de entre 14 y 18 años necesitan el consentimiento de su padre, madre o tutor para registrarse en estas plataformas.

¿Por qué la inteligencia artificial también forma parte del debate?

Sheinbaum planteó además la necesidad de discutir la regulación de la inteligencia artificial. Explicó que en muchas universidades las formas de evaluación han cambiado debido al uso frecuente de estas herramientas para hacer tareas y trabajos académicos.

Ante la rapidez con la que evolucionan las plataformas digitales y la inteligencia artificial, consideró que México debe abordar pronto esta discusión.

No obstante, advirtió que el tema debe analizarse con cuidado, ya que hablar de sanciones podría abrir un debate relacionado con la censura, una línea que calificó como muy delgada.