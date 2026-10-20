Dejar la llave en la puerta tras volver a casa es una costumbre bastante habitual. Algunas personas lo hacen para dificultar que alguien pueda abrirla desde afuera, mientras que otras simplemente la dejan para ahorrar tiempo al salir.
Agustín, cerrajero conocido en redes sociales, advirtió que esta costumbre puede producir justamente el efecto contrario en determinados tipos de cerraduras. En un video, mostró que un elemento sencillo puede ser utilizado desde afuera para manipular el mecanismo cuando la llave permanece colocada del lado interno.
Los peligros de dejar la llave puesta en la puerta
Según explicó en un video publicado en su cuenta (@cerrajeropuntocom), en determinados tipos de cerradura, la llave puesta puede facilitar el ingreso de una persona desde el exterior.
“Esto que estás haciendo les facilita a los chorros que te roben”, comenzó diciendo en el video que ya tiene más de 2.3 millones de visualizaciones.
En el video, Agustín muestra que es posible manipular el mecanismo desde afuera con un alambre cuando hay una llave colocada del lado interno.
Para la demostración, usó una cerradura cuyo pestillo funcionaba correctamente. En cuestión de segundos, giró la llave con el alambre. “Si estuviese en media vuelta, ya abriría la puerta”, sumó.
Luego, procedió a darle la vuelta que faltaba y la cerradura quedó totalmente abierta. “Por eso nunca tienen que dejar la llave puesta en la casa”, añadió.
@cerrajeropuntocom 🚨 ¡ASÍ TE PUEDEN ROBAR Y VOS NI TE ENTERÁS! 🔑😱 Muchos creen que dejar la llave del lado de adentro los protege… pero dependiendo de la cerradura, ¡puede que no sea así! 🚨 Soy Agus, de @cerrajeriapuntocom, y te enseño estos errores que podrían poner en riesgo la seguridad de tu casa. 🏠🔐 👇 DECIME LA VERDAD: ¿VOS DEJÁS LA LLAVE PUESTA DEL LADO DE ADENTRO? 📲 Compartilo con esa persona que siempre hace esto. #C#CerrajeriaR#RobosS#SeguridadDelHogarC#CerrajeroConsejosDeSeguridad ♬ sonido original - Cerrajeropuntocom
Qué hacer en lugar de dejar la llave puesta en la cerradura
Una vez se cierra la puerta desde el interior, lo recomendable es retirar la llave de la cerradura y guardarla en un lugar seguro y de fácil acceso. De esta manera, se evita que quede colocada en el mecanismo y se reduce el riesgo de que pueda ser manipulada desde el exterior.
También es importante conocer qué tipo de cerradura tiene la vivienda, ya que no todos los mecanismos funcionan de la misma manera. Si existen dudas sobre el nivel de seguridad de la puerta, se puede consultar a un cerrajero para determinar si el sistema ofrece una protección adecuada.
Es conveniente mantener la cerradura en buen estado, revisar el funcionamiento de la puerta y evaluar con un profesional si es necesario incorporar un sistema más seguro.