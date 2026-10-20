Dejar la llave en la puerta tras volver a casa es una costumbre bastante habitual. Algunas personas lo hacen para dificultar que alguien pueda abrirla desde afuera, mientras que otras simplemente la dejan para ahorrar tiempo al salir.

Agustín, cerrajero conocido en redes sociales, advirtió que esta costumbre puede producir justamente el efecto contrario en determinados tipos de cerraduras. En un video, mostró que un elemento sencillo puede ser utilizado desde afuera para manipular el mecanismo cuando la llave permanece colocada del lado interno.

Los peligros de dejar la llave puesta en la puerta

Según explicó en un video publicado en su cuenta (@cerrajeropuntocom), en determinados tipos de cerradura, la llave puesta puede facilitar el ingreso de una persona desde el exterior.

“ Esto que estás haciendo les facilita a los chorros que te roben ”, comenzó diciendo en el video que ya tiene más de 2.3 millones de visualizaciones.

En el video, Agustín muestra que es posible manipular el mecanismo desde afuera con un alambre cuando hay una llave colocada del lado interno.

Agus, cerrajero, sobre dejar la llave en la puerta: “Esto que estás haciendo le facilita a los chorros que te roben” ChatGPT | Audiencias

Para la demostración, usó una cerradura cuyo pestillo funcionaba correctamente. En cuestión de segundos, giró la llave con el alambre. “Si estuviese en media vuelta, ya abriría la puerta”, sumó.

Luego, procedió a darle la vuelta que faltaba y la cerradura quedó totalmente abierta. “Por eso nunca tienen que dejar la llave puesta en la casa”, añadió.

Qué hacer en lugar de dejar la llave puesta en la cerradura

Una vez se cierra la puerta desde el interior, lo recomendable es retirar la llave de la cerradura y guardarla en un lugar seguro y de fácil acceso. De esta manera, se evita que quede colocada en el mecanismo y se reduce el riesgo de que pueda ser manipulada desde el exterior.

También es importante conocer qué tipo de cerradura tiene la vivienda, ya que no todos los mecanismos funcionan de la misma manera. Si existen dudas sobre el nivel de seguridad de la puerta, se puede consultar a un cerrajero para determinar si el sistema ofrece una protección adecuada.

Es conveniente mantener la cerradura en buen estado, revisar el funcionamiento de la puerta y evaluar con un profesional si es necesario incorporar un sistema más seguro.