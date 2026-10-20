El dolor de rodilla es un síntoma frecuente que afecta a cerca del 25% de los adultos.

El dolor de rodilla es un síntoma frecuente que afecta a cerca del 25% de los adultos y puede deberse a lesiones agudas, desgaste articular o sobrecarga, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (National Library of Medicine, NIH).

Aunque muchas veces la cirugía se presenta como una solución, existen otras alternativas antes de llegar a una operación. Entre ellas, el entrenamiento de fuerza es clave para fortalecer la musculatura que rodea la rodilla y mejorar su estabilidad.

En ese sentido, el fisioterapeuta Marcos Sacristán (@Fisioterapiaatualcance) comparte, a través de su canal de YouTube, una rutina de ejercicios que se realiza sentado en una silla y para la que solo se necesitan una toalla y una botella de agua.

Se trata de una propuesta de ejercicios suaves y controlados que puede resultar útil para personas con artrosis o desgaste articular, incluso en etapas avanzadas. Adaptada a las posibilidades de cada persona y bajo orientación profesional, la actividad física puede ayudar a reducir el dolor y mejorar la calidad de vida.

Cómo reducir el dolor de rodilla por artrosis con ejercicios de fuerza

“Trabajar la musculatura que envuelve la rodilla es una de las formas más efectivas de reducir el dolor por artrosis o desgaste sin pasar por quirófano” , explica el fisioterapeuta Marcos Sacristán.

“Si tienes desgaste de rodilla o una artrosis muy avanzada y te han recomendado únicamente la cirugía, déjame decirte que existen otros caminos. El ejercicio suave, controlado y dirigido a fortalecer los músculos alrededor de la rodilla te va a ayudar a reducir el dolor y a mejorar tu calidad de vida”.

En ese sentido, el experto afirma que fortalecer el cuádriceps, sobre todo el vasto interno, ayuda a ganar estabilidad articular y a proteger la rodilla del impacto diario.

Además, reforzar los flexores de cadera, los aductores y el glúteo medio permite mejorar el control de toda la pierna, algo clave porque la artrosis puede afectar ambas rodillas. El resultado puede ser menos dolor, más confianza al moverse y una mejor calidad de vida.

Cómo reducir el dolor de rodilla por artrosis con ejercicios de fuerza. SAKON THURIWONGSA

Rutina de ejercicios para aliviar el dolor de rodilla

Para realizar esta rutina de ejercicios para la rodilla, solo necesitas una toalla de manos, una botella de agua de uno o dos litros y una silla con respaldo o una pared para utilizar como apoyo. Son elementos que puedes encontrar fácilmente en casa y que permiten trabajar distintos grupos musculares sin necesidad de ir al gimnasio.

1. Ejercicios isométricos para fortalecer la rodilla

El primer bloque incluye ejercicios isométricos, que permiten trabajar la musculatura sin realizar grandes movimientos de la articulación . Por eso, pueden ser una alternativa para las personas con artrosis o desgaste de rodilla, siempre que se adapten a sus capacidades y no provoquen dolor.

Ejercicios para fortalecer la rodilla. YouTube @Fisioterapiaatualcance

Para comenzar, forma una bolita con la toalla y colócala debajo del talón. Presiona hacia abajo mientras intentas extender la rodilla y llevas la punta del pie hacia ti. Durante el movimiento, notarás la contracción del cuádriceps. Realiza 10 repeticiones con cada pierna y mantén la contracción entre tres y cinco segundos.

Si te resulta incómodo mantener la pierna completamente extendida, puedes flexionarla ligeramente y continuar con el ejercicio dentro de un rango tolerable.

A continuación, eleva la pierna recta unos centímetros, sin despegar demasiado el talón del suelo al iniciar el movimiento. Este ejercicio también permite activar el cuádriceps y trabajar el control muscular de la pierna.

Ejercicios para fortalecer la rodilla. YouTube @Fisioterapiaatualcance

2. Ejercicios para los flexores de cadera, el cuádriceps y los aductores

La musculatura de la cadera también cumple un papel importante en la estabilidad de la rodilla. Por eso, el segundo bloque se centra en fortalecer los flexores de cadera, el cuádriceps y los aductores.

Para trabajar el psoas ilíaco, coloca una botella de agua sobre el muslo, mantén la espalda apoyada en el respaldo de una silla y eleva el pie unos centímetros. Es importante conservar una postura erguida y evitar redondear la columna o inclinar el tronco hacia atrás para compensar el movimiento, que debe originarse en la cadera.

Ejercicios para fortalecer la rodilla. YouTube @Fisioterapiaatualcance

Después, realiza extensiones de rodilla con el muslo apoyado. Puedes orientar la punta del pie ligeramente hacia fuera, aunque esta variación no garantiza un mayor aislamiento del vasto interno. Este músculo forma parte del cuádriceps y contribuye a la función de la rodilla.

Ejercicios para fortalecer la rodilla. YouTube @Fisioterapiaatualcance

Si la rodilla cruje o produce chasquidos, no significa necesariamente que exista un daño articular. Sin embargo, si los sonidos aparecen acompañados de dolor, hinchazón o bloqueo, conviene consultar con un profesional.

Para finalizar este bloque, coloca una toalla enrollada entre las rodillas y aprieta durante unos segundos. De esta manera, activarás los aductores, un grupo muscular que contribuye al control de las piernas.

Ejercicios para fortalecer la rodilla. YouTube @Fisioterapiaatualcance

3. Ejercicios de equilibrio y sentadillas para fortalecer las piernas

La segunda fase de la rutina incorpora ejercicios de pie para trabajar el equilibrio, la fuerza y la estabilidad de la cadera . Para realizarlos, utiliza una silla con respaldo o una pared como apoyo y evita las superficies inestables.

Ejercicios para fortalecer la rodilla. YouTube @Fisioterapiaatualcance

Comienza llevando el talón hacia la nalga, con el tronco erguido y sin forzar la flexión de la rodilla. Luego, realiza semisentadillas llevando las caderas hacia atrás, como si fueras a sentarte en una silla. La profundidad del movimiento debe adaptarse a tu movilidad y a tu nivel de dolor.

Ejercicios para fortalecer la rodilla. YouTube @Fisioterapiaatualcance

Por último, incorpora aperturas laterales de pierna para activar el glúteo medio, un músculo importante para controlar la posición de la pelvis y estabilizar la cadera durante los movimientos cotidianos.

Ejercicios para fortalecer la rodilla. YouTube @Fisioterapiaatualcance

Las sentadillas también pueden formar parte de una rutina para fortalecer las rodillas, siempre que se realicen con una técnica adecuada y una amplitud de movimiento tolerable. No es necesario bajar demasiado ni continuar si el ejercicio provoca molestias.

Cómo hacer la rutina: repeticiones, duración y frecuencia

La dosificación de los ejercicios es fundamental para aprovechar sus beneficios sin sobrecargar la articulación. Estas son las pautas generales propuestas para organizar la rutina:

Repeticiones: realiza 10 repeticiones de cada ejercicio con cada pierna , cuando corresponda.

Contracciones isométricas: mantén la posición entre tres y cinco segundos.

Frecuencia: puedes distribuir las sesiones en días alterno s o realizarlas con mayor frecuencia si la intensidad es baja y tu tolerancia lo permite.

Duración: la rutina base dura aproximadamente 25 minutos. Si agregas una segunda o tercera serie, el tiempo total aumentará según las pausas y el ritmo de ejecución.

Adaptación: si aparece dolor, reduce el recorrido del movimiento, ajusta la posición o descansa antes de continuar. No fuerces la articulación para completar las repeticiones.