Jugo de limón para blanquear las sábanas y almohadas: por qué es una gran alternativa

Las sábanas y las fundas de almohada blancas pueden perder o alterar su color con el paso del tiempo debido a la acumulación de sudor, grasa corporal y restos de productos cosméticos .

Para recuperar su aspecto, existen algunos métodos caseros que pueden complementar al clásico lavado habitual, como la aplicación del jugo de limón.

Jugo de limón para blanquear sábanas y almohadas: por qué es una gran alternativa

Con el uso diario, las sábanas y las almohadas blancas pueden adquirir un tono amarillento por la acumulación de sudor, grasa corporal y restos de productos cosméticos. Para recuperar su aspecto original, existe una alternativa casera que puede incorporarse al lavado: el jugo de limón.

Según la Sleep Foundation, en su guía para blanquear sábanas, el jugo de limón puede ayudar a blanquear la ropa de cama y controlar los olores.

Para recuperar el aspecto blanco de las sábanas, existen algunos métodos caseros que pueden complementar al clásico lavado habitual, como la aplicación del jugo de limón. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

¿Cuál es la manera correcta de usar jugo de limón para blanquear sábanas y las fundas de almohada?

Como se mencionó, Sleep Foundation incluye el jugo de limón entre las alternativas caseras para blanquear la ropa de cama blanca.

La publicación propone incorporarlo al ciclo de lavado o remojar las prendas durante la noche en agua caliente con media taza de jugo de limón.

La manera correcta de aplicarlo incluye los siguientes pasos:

Revisar la etiqueta: en primer lugar, se deberá comprobar qué temperatura de agua admite la tela. El segundo paso consiste en preparar entre una y dos tazas de jugo de limón para el ciclo de lavado, o media taza para el remojo nocturno. Verter el jugo directamente en el lavarropas al inicio del ciclo. También se puede remojar la ropa de cama durante la noche en agua caliente con media taza de jugo de limón. Usar detergente. El jugo de limón debe ser un complemento del detergente de ropa. Enjuagar y secar bien. Asegurarse de que las prendas estén completamente secas antes de guardarla.

Es recomendable probar primero el método en una zona poco visible, especialmente si la tela es delicada o tiene colores.

Qué tener en cuenta antes de limpiar las almohadas con jugo de limón

Antes de lavar una almohada, es fundamental comprobar las instrucciones del fabricante. Las indicaciones varían según el relleno y la confección: algunas admiten lavado a máquina, mientras que otras requieren limpieza localizada.

En caso de que la etiqueta permita utilizar agua, se puede tratar una mancha superficial con un paño que esté apenas humedecido, sin empapar el relleno.

Respecto a las fundas de almohada, se aconseja retirarlas y lavarlas por separado. De esta manera, se puede limpiar el tejido exterior sin exponer innecesariamente el interior de la almohada a la humedad.

Por otra parte, se aconseja no mezclar el jugo de limón con lavandina, ya que la combinación puede liberar gases peligrosos.