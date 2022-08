Rusia acusa a Ucrania del atentado en Moscú: un coche bomba mató por error a la hija del ideólogo de Vladímir Putin

Crece la tensión entre Rusia y Ucrania. A días de que se cumplan 6 meses de la invasión del Ejército Rojo, un atentado mortal sacude al Krémlin, que promete venganza. Este fin de semana fue asesinada, con un coche bomba, la joven hija de un filósofo ultranacionalista y asesor de Putinque promueve la anexión de Ucrania.

Se trata de Daria Dugina, hija del intelectual Alexander Dugin. De 29 años, la periodista especializada en política exterior, murió el sábado por la noche después de que un artefacto explosivo hizo estallar el Toyota Land Cruiser que manejaba en las afueras de Moscú.

Los servicios de seguridad rusos (FSB) aseguraron este lunes que el crimen fue ordenado por Kiev y cometido por una ciudadana de Ucrania, identificada como Natalia Vovk, quien escapó a Estonia.



"Como resultado de investigaciones urgentes, el servicio de seguridad federal ha resuelto el asesinato de la periodista rusa Daria Dugina, nacida en 1992", subrayó el FSB en un comunicado reproducido por la agencia rusa de noticias Tass.



Daria era hija de Alexander Duguin, un intelectual y escritor al que medios occidentales describen a menudo como "cerebro" o uno de los mentores ideológicos del presidente ruso, Vladimir Putin.



Vovk había llegado a Rusia el 23 de julio de 2022, junto con su hija Sofia Shaban, nacida en 2010.



"El día del asesinato, Vovk y Shaban asistieron al festival literario y musical Tradición, donde Dugina estuvo presente como invitada de honor. Ayer, después de la explosión realizada a control remoto, Vovk y su hija partieron a través de la región de Pskov hacia Estonia", detalla el FSB.



Para tramar el crimen y recopilar información sobre el estilo de vida de Dugina, Vovk y su hija alquilaron un departamento en Moscú en el mismo edificio donde vivía la víctima.



El criminal usó un auto Mini Cooper "con matrícula de la República Popular de Donetsk" para ingresar a territorio ruso y salió del país en el mismo vehículo, pero con una matrícula de Kazajistán



"Los materiales de la investigación han sido entregados al Comité de Investigación", dijo el FSB.



En el momento de la explosión, Daria Duguina, periodista y politóloga, circulaba cerca de la localidad de Bolshie Viaziomy, a unos 40 kilómetros de Moscú, al volante de un Toyota Land Cruiser, indicó ayer un comunicado del Comité de Investigación de Rusia.



La joven, nacida en 1992, "murió en el lugar" de la explosión, agregó.



La detonación se debió a un artefacto explosivo colocado debajo del vehículo, indicaron los investigadores.



El objetivo del atentado era Alexander Duguin, indicaron personas allegadas a la familia, citadas por las agencias de prensa rusas, ya que Daria Duguina conducía el automóvil de su padre.



Alexander Duguin, intelectual y escritor ultranacionalista, teórico del neoeurasianismo, una alianza entre Europa y Asia liderada por Rusia, está sujeto a sanciones de la Unión Europea desde 2014, tras la anexión rusa de Crimea.



Varios de sus libros están prohibidos en Ucrania, en particular "Ucrania. Mi guerra. Diario geopolítico" y "Revancha euroasiática de Rusia".



Ucrania negó terminantemente cualquier vinculación con el atentado.



El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso evalúa la posibilidad de que Ucrania haya estado detrás del atentado. Hay un dato estremecedor: el auto es del padre de la joven muerta. Según se supo, ambos habrían ido a un festival musical el sábado y, a último momento, decidieron intercambiar vehículos.

"Un artefacto explosivo fue colocado en la parte baja del coche, del lado del conductor", confirmó el comité investigador tras las primeras pericias. María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, dijo que si el rastro de las pesquisas señala a Ucrania, se actuaría en consecuencia ante ese acto "terrorismo de Estado" llevado a cabo por Kiev.

"Ucrania, por supuesto, no tuvo nada que ver con esto porque no somos un Estado criminal, como la Federación Rusa, y además no somos un Estado terrorista", dijo el asesor presidencial ucraniano Mijailo Podolyak en la televisión local, sugiriendo que el incidente era una venganza "kármica" para los partidarios de la invasión de Moscú.

Podolyak culpó a las luchas internas de poder entre "varias facciones políticas" en Rusia por el asesinato.

Alexander Dugin, el padre de Darya, aboga desde hace tiempo por la unificación de los territorios de habla rusa y otros en un nuevo y vasto imperio ruso, que debe incluir a Ucrania, donde el Ejército está llevando a cabo lo que Moscú llama su "operación militar especial".

La influencia de Dugin, que figura en una lista de sanciones de Estados Unidos, sobre el presidente ruso Vladimir Putin ha sido objeto de especulación. Algunos observadores afirman que es significativa y otros la califican de mínima.