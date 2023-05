Quién es Santiago Peña, el presidente electo de Paraguay

Santiago Peña, de 44 años, fue electo como el nuevo presidente del Paraguay en unas elecciones en las que participó el 63.23% de ciudadanos habilitados para votar.

En su discurso de victoria destacó que no celebra "un triunfo personal", sino "la victoria de un pueblo que con su voto eligió el camino de la paz social, del diálogo, de la fraternidad y de la reconciliación nacional".

"Un pueblo que envió un claro mensaje de que los agravios, el odio y las rencillas no son el camino", sostuvo el sucesor del actual presidente Mario Abdo Benítez.

Quién es Santiago Peña, el presidente electo en las Elecciones 2023 de Paraguay

Es la primera vez que participa en una elección nacional. Su anterior intento fue en 2017 pero perdió en las primarias (el equivalente a las PASO en Argentina) del Partido Colorado frente a Adbo Benítez.

Es considerado por los analistas políticos como un hombre de "poca experiencia" en el área, pero es un especialista en lo académico.

Santiago Peña fue ministro de Economía de Horacio Cartes (2013-2018).

Peña ingresó a la política de la mano del exmandatario Horacio Cartes, quien gobernó entre 2013 y 2018, hoy es considerado por los Estados Unidos como alguien "significativamente corrupto".

Cartes es además su padrino político. Lo afilió al Partido Colorado y lo nombró como ministro de Economía. Hechos que le valieron el apodo de "secretario" del expresidente paraguayo.

"Con 35 años me convierto en ministro de Hacienda, jefe del equipo económico, presidente del consejo de las empresas públicas", recordó en una entrevista con EFE.

Su vida familiar y personal

Peña vive en Asunción con su esposa Leticia Ocampos, con quien se casó cuando apenas eran unos adolescentes e iban a ser padres. Hoy tienen un hijo, de 26 años, y una hija, de 17.

"Fui padre a los 17 años. Fue un momento duro en la vida. No fue planificado, pero me llevó a construir sobre principios muy sólidos del compromiso, de la responsabilidad, de la honestidad , de la integridad, del saber que hay gente que depende de uno. Y sin darme cuenta, con 17 años empecé a desarrollar una vocación de servicio", explicó el mandatario electo, según consignó AFP.

El nuevo presidente recordó que por ese entonces que ambos recibieron el apoyo de sus respectivas familias y que su padre lo impulsó a que siguiera con estudios superiores.

Peña es hijo de madre argentina y tiene dos hermanos que nacieron en nuestro país. Así, logró recibirse de la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción y realizó un posgrado de Políticas Públicas en la Universidad de Columbia en Nueva York .

También trabajó un tiempo para el departamento África del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central de Paraguay. Mientras duró la campaña electoral su familia fue un "gran soporte".

La interna y su candidatura presidencial

En septiembre del 2022 visitó la Argentina y dialogó con El Cronista de cara a las internas del Partido Colorado, en las que se impuso a Arnoldo Wiens, el candidato que respaldaba Abdo Benítez.

Peña tuvo que encabezar parte de la campaña en solitario por los enfrentamientos dentro del partido y porque Cartes era señalado como "corrupto".

Mientras que en febrero de este año protagonizó una polémica al señalar que los argentinos no "querían trabajar".

"Hay mucha gente que no quiere también trabajar. Nuestros vecinos acá en la Argentina, esos no quieren trabajar. Es una realidad y está mal, no tenemos que llegar a eso", sentenció en medio de una presentación de su campaña.