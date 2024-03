¿Qué se sabe del cáncer que padece la Princesa de Gales, Kate Middleton?

La Princesa de Gales, Kate Middleton, confirmó este viernes que padece cáncer, aunque no especificó de qué tipo.

A través de un video y tras meses de ausencia pública, la integrante de la Familia Real británica confesó haber experimentado un "gran shock" al momento de ser diagnosticada del cuadro en enero. "Estoy bien y cada día me siento más fuerte" , enfatizó.

De 42 años, explicó también que cuando fue operada del abdomen, no se sabía que padeciera de la enfermedad. "Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento" , sumo.

¿Qué tipo de cáncer padece la princesa de Gales, Kate Middleton?





El portal The Guardian subrayó que la Princesa de Gales fue diagnosticada de una forma de cáncer no especificada, tras someterse a una cirugía abdominal en enero.

La intervención que se realizó en la Clínica de Londres resultó favorable, lo que permitió que 13 días después la integrante de la Familia Real abandonara el centro de salud. Sin embargo, los chequeos realizados con posterioridad revelaron el cuadro.

El Palacio de Kensington notificó que no compartirá más información médica sobre la forma o etapa del cáncer descubierto, aunque que fue la propia Middleton quien confirmó que hoy se encuentra en las primeras etapas de un tratamiento de quimioterapia preventiva.

¿Qué es la quimioterapia preventiva, el tratamiento que realiza la princesa de Gales, Kate Middleton?

La quimioterapia es un tratamiento en el que se utilizan medicamentos para matar las células cancerosas. Hay muchos tipos diferentes de fármacos, pero todos funcionan de manera similar: detienen la reproducción, lo que les impide crecer y propagarse por el cuerpo.

The Guardian indicó que la Princesa de Gales inició el tratamiento de quimioterapia preventiva a finales de febrero, por lo que aun en estadio primario, resta por conocerse la decisión médica respecto al plazo completo estimado.