Qué recomienda Yellen para mantener la hegemonía económica de Estados Unidos

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró hoy que los planes de inversión del presidente Joe Biden para mejorar las infraestructuras, impulsar la educación y ofrecer beneficios para el cuidado de hijos son clave para que Estados Unidos conserve su posición de primera potencia mundial.



"Nos hemos acostumbrado a que Estados Unidos sea la potencia económica preeminente del mundo. No estamos destinados a permanecer así, pero con estas inversiones, creo que lo haremos", evaluó Yellen en un discurso sobre el estado de la economía estadounidense.

Departamento del Tesoro de EE.UU. - Bloomberg

La secretaria del Tesoro destacó la rapidez de la recuperación experimentada por el país, destacó que "no sucedió por defecto" sino que es el resultado de las decisiones adoptadas bajo el liderazgo de Joe Biden, quien se comprometió a su llegada a la Casa Blanca a implementar uno de los paquetes de ayuda más ambiciosos desde el New Deal.

No obstante, Yellen admitió que esta recuperación no quiere decir que EE.UU. no tenga aún por delante desafíos, como son la variante Delta, en primer lugar, así como los cuellos de botella en ciertas cadenas de suministro y los desajustes entre la oferta y la demanda que provocaron aumentos de precios.

"Los economistas buscan lecciones en nuestra historia, y los últimos seis meses han proporcionado una crucial. Una política fiscal audaz es importante (...) Ahora, solo necesitamos aplicar esa lección a otro conjunto de problemas", añadió la secretaria del Tesoro, recordando que los problemas económicos del país no empiezan ni terminan con la pandemia.

En este sentido, lamentó la prolongada reducción durante años de la financiación destinada a impulsar programas de ayuda para el cuidado de los hijos, que podría ayudar a los padres a reincorporarse a la fuerza laboral, o programas de capacitación que podrían ayudar a las personas a ganar un salario más alto, o infraestructuras que podrían estimular el crecimiento económico.

"Esta subinversión es un lastre para nuestra economía", advirtió.