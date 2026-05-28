En Alabama, las regulaciones estatales se caracterizan por la flexibilidad que ofrecen los padres al momento de registrar a sus hijos recién nacidos en los documentos oficiales.

No obstante, existen apellidos que, de ser propuestos a las autoridades, serán automáticamente rechazados por incumplir las normativas fijadas por el Alabama Administrative Code, texto que regula el registro de nacimientos dentro del estado.

No se podrá anotar a ningún hijo con los apellidos de esta lista

Según lo estipula la norma 420-7-1-.04, “Nombre del niño para el registro de nacimiento”, ningún bebé podrá ser anotado con un apellido que

Contenga caracteres que no existan en el inglés

Utilice números

Contenga puntos

Se escriba con símbolos

Esta regulación está vigente desde el 25 de julio de 2007 y se mantiene actualmente en vigor para todas las anotaciones de nacimientos efectuadas en el estado.

Los bebés deberán ser anotados con apellidos que se alineen con los requisitos de la regulación estatal. Fuente: archivo.

¿Existen otras reglas vigentes sobre los apellidos para los hijos?

No, en Alabama los padres no tienen la obligación legal de transmitir su apellido a sus hijos, y cuentan con la libertad de inscribirlos -siempre que se cumplan las reglas antes mencionadas- con uno que difiera del de su padre o madre.

Esto puesto en práctica no sólo significa que los padres pueden apellidar a sus hijos de otra forma, sino que además tienen la libertad de optar por un apellido creado u otorgarles otro ya existente de manera simbólica.