Jubileo de Platino de la reina Isabel II: cómo fueron los 4 días de festejos por sus 70 años en el trono

Hoy es el último día de celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II, por sus 70 años en el trono de Gran Bretaña.

"Este histórico Jubileo de Platino no es únicamente una celebración de la monarca, sino de las cualidad que posee", tuiteó el primer ministro británico, Boris Johnson, y destacó "el coraje y la compasión" de la reina, cualidades que son "una inspiración para todos nosotros".



Ningún otro monarca británico logró estar en el trono tanto tiempo. Tampoco ningún otro rey o reina del mundo fue protagonista de los cambios políticos y sociales que cambiaron el mundo en el siglo XX. A lo que se suman los numerosos escándalos en la casa real que enfrentó en sus 95 años de vida.

Cómo fueron los festejos por el Jubileo de la Reina Isabel II





El festival con el que Isabel II celebra 70 años de reinado reunió anoche a estrellas como Queen, Rod Stewart, Duran Duran y Diana Ross, entre otras figuras musicales sobre un escenario frente al palacio de Buckingham.

El mismo fue inaugurado con fotos de la reina tomando el té con el popular personaje del oso Paddington . Las imágenes, que habían sido grabadas, sorprendieron a los más de 20.000 asistentes al concierto inaugurado por Queen con Adam Lambert como vocalista.

Haciendo honor a su conocido sentido del humor, la reina, de 96 años , acompañó el comienzo del concierto golpeando su plato de té con una cuchara al tiempo que imitaba el pulso de "We will rock you", uno de los clásicos del grupo.

Debido a sus problemas de movilidad, Isabel II no ha podido asistir a todos los eventos programados, incluso el concierto , pero fue representada por su hijo y heredero, el príncipe Carlos.

Hoy domingo, último día de los festejos que comenzaron el jueves , llegó el momento del Gran Almuerzo del Jubileo de Gran Bretaña , organizado en el estadio de criquet The Oval, en Londres. Más de 10 millones de personas en todo el Reino Unido asistieron a eventos en las calles como parte del "gran almuerzo jubilar".

A partir de las 14:30 (hora británica) se realizará el tradicional desfile de cierre del Jubileo de Platino, el broche de oro de los festejos . Un evento encabezado por el carruaje estatal dorado en el que participarán más de 10.000 personas y que recorrerá una ruta de tres kilómetros para terminar en el Palacio de Buckingham.

Ayer no pudo asistir a una misa en su honor en la emblemática Catedral de San Pablo , en el centro de Londres, debido a un "cierto malestar" luego de la agitada jornada del jueves en el inicio de los festejos.



La misa de Acción de Gracias fue presidida por el príncipe Carlos, junto a su esposa Camilla de Cornualles y acompañado de la familia real y con la presencia de los duques de Sussex, Harry y su esposa Meghan Markle, quienes regresaron a un evento real por primera vez en dos años desde que se mudaron a Estados Unidos.



Durante la ceremonia, el arzobispo de York, Stephen Cottrell, agradeció a la reina por "mantener el rumbo" en un sermón que se centró en varios de sus intereses clave como su fe en Dios, los caballos y su buen sentido del humor.



"Todos sabemos que a la reina le gustan las carreras de caballos. Y, Su Majestad, estoy asumiendo que tal vez usted está viendo esto en la televisión", dijo el líder religioso, según los principales medios británicos.