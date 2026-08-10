España enfrenta un problema que amenaza con frenar la construcción de viviendas: la falta de trabajadores cualificados.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) estima que el sector necesitará incorporar hasta 700.000 trabajadores hacia 2026 para sostener el ritmo de actividad y cumplir sus objetivos.

El problema se agrava por el envejecimiento de la plantilla: la edad media ronda los 50 años y apenas el 9,6% de los trabajadores tiene menos de 30 años.

Sin embargo, mientras las empresas denuncian dificultades para cubrir puestos, también aparecen situaciones que reflejan el desajuste entre la demanda y los perfiles que se buscan.

Es el caso de José María, un albañil de 64 años que trabaja desde los 14, quien se postuló a una oferta para una obra publicada y recibió una respuesta inesperada: buscaban a una persona que dominara el inglés.

“ Me presenté a una oferta de trabajo en una obra publicada por un Ayuntamiento y, unas semanas después, me comunicaron que estaban buscando a alguien que hablara inglés ”, contó José María a El Español.

Su reacción resumió con humor la paradoja: “No sabía que tenía que hablar inglés con los ladrillos”.

El oficio que pierde trabajadores a medida que aumenta la demanda

La construcción en España atraviesa una crisis de relevo generacional que amenaza con profundizar la falta de trabajadores especializados.

El problema no se limita a la cantidad de puestos disponibles: cada vez resulta más difícil encontrar profesionales con experiencia para ocuparlos.

Solo alrededor de uno de cada diez trabajadores del sector tiene menos de 30 años, mientras que casi una cuarta parte supera los 55.

El envejecimiento de la plantilla anticipa un escenario complejo. Se calcula que más de 139.000 profesionales podrían abandonar el mercado laboral de la construcción durante los próximos cinco años , principalmente por jubilaciones, mientras la necesidad de levantar viviendas e impulsar nuevas obras continúa creciendo.

Si no se incorporan nuevos trabajadores al sector, la brecha entre la oferta y la demanda de mano de obra podría seguir ampliándose.

La situación también se percibe dentro de las propias obras. José María, el albañil de 64 años que trabaja desde los 14, cuenta que en la obra donde actualmente trabaja en Madrid el panorama es evidente: “ En mi obra solo hay un joven de 28 años; el resto supera los 50 años ”.

“No sabía que tenía que hablar inglés con los ladrillos”: el albañil de 64 años que expuso la crisis laboral de la construcción en España Magnific.

La construcción en España necesita jóvenes: faltan trabajadores y los salarios no alcanzan para atraerlos

Uno de los principales problemas que enfrenta la construcción en España es la falta de relevo generacional.

Mientras una parte importante de los trabajadores se acerca a la edad de jubilación, cada vez son menos los jóvenes que eligen incorporarse al sector, lo que aumenta la presión sobre las empresas que necesitan cubrir puestos de manera urgente.

A esta situación se suman las diferencias entre las expectativas salariales de quienes buscan su primer empleo y las remuneraciones ofrecidas para los puestos iniciales.

Según el informe de InfoJobs y Esade sobre el mercado laboral, el salario medio de un trabajador de la construcción alcanzará los 28.567 euros anuales en 2026.

Sin embargo, quienes comienzan como peones de obra parten de una remuneración considerablemente menor, cercana a los 1.300 euros mensuales en 14 pagas, de acuerdo con el convenio sectorial vigente.